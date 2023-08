BOGDAN PROGOVORIO O ŽELJKU, PARTIZANU I NBA: Rekli su mi - ostani do kraja karijere!

Željeli bi navijači Partizana da vide Bogdana Bogdanovića u crno-bijelom dresu, ali koliko je to realno?

Izvor: MN Press/Lato Klodian/Eurokinissi

Srbija je predvođena kapitenom Bogdanom Bogdanovićem savladala Grčku 71:64 u prvom meču na "Akropolis kupu" u Atini, a taj meč je sa tribina posmatrao i Željko Obradović. Trener Partizana je bio u loži u OAKA areni, a Bogdanovića su grčki novinari pitali šta misli o Obradoviću i Partizanu u sezoni ispred nas.

"Imali su veliki uspjeh u prošloj sezoni, ali Željko nije potpuno zadovoljan. Želi više, da osvoji Evroligu. Oba srpska predstavnika u Evroligi su napravili dobre poteze na tržištu, ali je rano pričati nešto ozbiljnije", rekao je kratko Bogdanović, pa se osvrnuo i na dolazak velikog broja NBA igrača u Evroligu tokom ovog ljeta.

"To je sada trend. Znam dosta ljudi u SAD koji smatraju da je odlazak u Evropu zapravo znak neuspjeha. Ali, nije tako. To je veliki izazov za svakog i Evroliga je teška za igranje. Igrači koji su igrali oba takmičenja to najbolje znaju. I dalje moraš da igraš napad i odbranu, da se dokazuješ", jasan je on.

Dok navijači Partizana sanjaju da vide Bogdanovića pod Željkovom dirigentskom palicom u Beogradu, on je potpisao novi ugovor sa Atlanta Hoksima. I mogla bi ta saradnja da traje duže od tri godine na koliko je potpisana...

"U Atlanti su mi rekli da žele da me zadrže do kraja karijere. Tako da sam potpisao. Volim atmosferu u timu i sviđa mi se to što stvaramo iz godine u godinu. Bilo je uspona i padova, ali smo sve bolji", završio je Bogdanović.