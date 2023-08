"Nećemo ispasti zbog Jokića i Micića!" Grci pitali Bogdana za otkaze, kapiten im pričao o naturalizovanju igrača!

Bogdan Bogdanović je podijelio svoje utiske poslije pobjede Srbije nad Grčkom.

Izvor: MN Press/Lato Klodian/Eurokinissi

Košarkaši Srbije savladali su Grčku 71:64 predvođeni kapitenom Bogdanom Bogdanovićem koji je sa 15 poena bio najefikasniji u redovima pobjedničke ekipe. Sjajni bek je poslije meča istakao da je srpski tim pokušavao da nađe svoju igru, a ne samo da pobijedi.

"Odigrali smo prijateljsku utakmicu, dobro se poznajemo sa Grčkom. Svi su pokušavali da nađu svoju igru i da se naviknu jedan na drugog. Hemija je jako važna stvar sada", rekao je Bogdanović za strane medije.

Naravno da je novinare zanimalo koliko je teško da se ekipa navikne na to da u sastavu nema Vasilija Micića i Nikole Jokića, a bek Srbije je rekao da to nije nešto što brine ovaj tim.

"Ne razmišljamo o tome, prošlo je vrijeme kada jesmo. Imamo dobre igrače, poput Milutinova. Ne plašimo se da ćemo ranije ispasti zbog njihovih izostanaka. Moramo da se takmičimo i razmišljamo pozitivno. Ovdje su momci koji ne bi igrali mnogo da su Jokić i Micić tu. Kada neko nedostaje, otvaraju se vrata za druge da se dokaže", jasan je bio novi kapiten Srbije.

Tema su bili i naturalizovani igrači. Grčka ima Tomasa Vokapa, a skoro svaki tim na svijetu doda svom timu nekog Amerikanca kako bi se pojačao. Smatra srpski košarkaš da i tu treba uvesti neka nova pravila...

"To je dobro za košarku, ali mora da bude bolje regulisano. Po meni, igrač mora da igra u ligi zemlje za koju bi kasnije nastupao, da osjeti kulturu, život i sve, poput Vokapa koji sada igra za Grčku. Moraju da postoje pravila, ne samo da se igrači naturalizuju tek tako", istakao je on i na kraju analizirao ukratko Grke: "Čvrst i težak protivnik. Sada i brz. Mnogo su reprezentativaca dobili kroz FIBA kvalifikacije. Oni znaju kako da igraju dobru košarku. Znam da možemo da naiđemo na njih u četvrtfinalu. Uvijek je dobro igrati u Atini. Grčka je uvijek dobar domaćin", završio je on.