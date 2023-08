"Pustite pobjedu, to nije bitno!" Pešića rezultat ne zanima - Nemamo kontrolu!

Svetislav Pešić nije bio potpuno zadovoljan igrom svog tima, iako je Srbija savladala Grčku na prvoj zvaničnoj provjeri pred Mundobasket.

Srbija je savladala Grčku 71:64 u prvom zvaničnom meču srpskog tima na pripremama za Mundobasket, a selektor Svetislav Pešić bio je zadovoljan viđenim poslije utakmice. On je istakao da je ovo kao prva zvanična pripremna utakmica bio jako bitan test za "orlove".

"Jako bitna utakmica za nas jer smo do sada radili jako puno, a ovo nam je prva zvanična utakmica. Momci su bili jako motivisani i ovo nam je bilo posebno jer nam je poslije treninga ovo bilo potrebno u ovoj sjajnoj atmosferi. Oba tima su igrala toplo-hladno, mi nismo još spremni da kontrolišemo sve na terenu", rekao je u uvodu Svetislav Pešić.

Kao i uvijek isticao je tranziciju kao najbitniji dio igre i prvi cilj, a naglasio je da je ono što nije valjalo broj izgubljenih lopti. Ne treba paničiti, ali sigurno na tome treba poraditi.

"Ono što je za nas uvijek bitno je odbrana u tranziciji. Bili smo odlični u tome. Ovo je za nas bio prvi cilj, prva stvar o kojoj smo pričali i koju smo trenirali. Dali smo samo šest poena u tranziciji Grčkoj i to je odlično. Igrači su bili jaki i koncentrisani. Naravno, ako se investirate fizički i mentalno u to nemate uvijek dobre odluke i imali smo 14 izgubljenih lopti. Nije dramatično, ali moramo da pričamo o tome i da vidimo kako to da kontrolišemo", dodao je selektor Srbije.

Srpski tim se mučio u prvom dijelu sa skokom rivala, a pogotovo su krilni centri hvatali lopte ispod koša. Na poluvremenu je ipak Pešićev tim uspio da se poboljša i u tom dijelu igre.

"Drugo poluvrijeme je bilo bolje u kontroli defanzivnog skoka. U prvih 20 minuta Grci su imali 10 ili 11 ofanzivnih skokova, a u drugom dijelu samo tri ofanzivna skoka. U prvom poluvremenu 11, u drugom tri poena iz tih situacija", objasnio je Pešić,

On je nalgasio da sada nije bitno da li je Srbija pobijedila ili nije i da su neke druge stvari mnogo bitnije.

"Ne pričamo o pobjedi već o tome kako smo igrali. Neki igrači su poslije dugo, dugo vremena igrali evropsku košarku, FIBA košarku, kao Bogdanović. Ovo je vrijeme da vježbamo to, kao i na meču sa Italijom i u ostalim pripremnim mečevima. Mislim da sam sve rekao", završio je on.