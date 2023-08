Janis saznao loše vijesti pred Mundobasket! Neće igrati za Grčku, morao da otkaže u posljednji čas

Grčka će na turniru nastupiti bez svog najboljeg igrača i to znatno mijenja njihove šanse.

Izvor: MN PRESS

Jedan od najboljih košarkaša svijeta Janis Adetokunbo neće igrati za Grčku na Svjetskom prvenstvu, zvanično je potvrđeno. Dugo se čekala odluka oko Adetokunba zbog povrede uoči početka priprema, tako da je poslije konsultacija sa specijalistima u SAD ipak rečeno da neće moći da pomogne Grčkoj.

"Svi znaju za moju strast i ljubav prema državnom timu i to se nikad neće promijeniti. Od kada se završila moja NBA sezona pokušavao sam da svoje tijelo tjeram do limita koji su potrebni da mogu da pomognem Grčkoj da ispuni svoje ciljeve. Ipak, i pored mjeseci rada i nekoliko sastanaka sa medicinskim timom, jasno je da nisam na nivou koji je potreban da bih se takmičio na Svjetskom prvenstvu. To nije bio izbor, nego jedina opcija kako bih se vratio na stari nivo", napisao je Janis Adetokunbo u svom saopštenju i poručio da je "ekstremno razočaran" takvim razvojem situacije.

"Nastaviću da radim na sebi da bih bio spreman kada sljedeći put budem pozvan. Moj lični i zajednički cilj je da se kvalifikujemo na Olimpijske igre 2024. godine i biće mi čast da predstavljam reprezentaciju tada", objavio je snažni košarkaš Milvokija koji je ljetos igrao za "Helene" na Eurobasketu kada su ispali u četvrtfinalu.

Podsjetimo, Svjetsko prvenstvo u košarci igra se od 25. avgusta do 10. septembra na Filipinima, Indoneziji i Japanu, a Grčka će u grupnoj fazi igrati u Pasaju protiv Jordana, Novog Zelanda i SAD.