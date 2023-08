Isplivali detalji skandali u reprezentaciji: Psovke na srpskom i početak haosa: "Zamolio sam ga..."

Dimitri Agravanis otišao je iz reprezentacije Grčke, pa je potom otkrio i zašto je to uradio i šta je razlog svađe sa Dimitrisom Itudisom.

Izvor: MN PRESS

Ogromni problemi u reprezentaciji Grčke pred početak Svjetskog prvenstva. Janis Adetokumbo ne može da pomogne sunarodnicima, a svemu tome predhodio je skandal. Dimitris Agravanis otišao je sa priprema zbog sukoba sa selektorom Dimitrisom Itudisom. Na društvenim mrežama mu je napisao da "kaže šta je psovao na srpskom".

Obrisao je tu objavu, pa je onda dao intervju u kom je obrazložio šta se sve dešavalo između njih. "Desilo se ono što sam smatrao da treba da se desi. Kada sam mu rekao da je pokazao nepoštovanje počeo je da izgovara dobro poznate psovke na srpskom. Spakovao sam stvari i otišao. Svi znaju da razlozi mog odlaska nisu privatne prirode, kako su neki prenijeli, već da su isključivo sportski", rekao je Agravanis za grčki "Sport24".

Tvrdi da je dobio garancije od selektora daće imati fer tretman. "Kada me je Itudis pozvao i rekao da me uključio u tim rekao mi je da želi da dam sve od sebe, bez obzira na to da li će Janis i Kostas Adetokumbo biti u timu. Rekao sam mu da ću dati maksimum i da ću se truditi i zamolio sam ga da me ne tretira kao prošle godine. Dao sam 25 poena protiv Španije u Madridu, pa me onda na Akropolis kupu držao u igri po 4-5 minuta."

Obrazložio je šta se zatim dogodilo. "Dao sam sve od sebe na treninzima, slobodan sam agent i značilo bi mi za nastavak karijere da se dobro pokažem u reprezentaciji. Međutim, kada su krenuli pripremni mečevi, tada sam osjetio da nešto nije u redu. Igrao sam četiri minuta protiv Slovenije u Ljubljani, pa 10 minuta protiv njih u Atini, pa onda samo minut protiv Srbije. Kada je saopšteno da Panajotis Kalaicakis i ja nećemo igrati protiv Italije ustao sam i rekao sam mu da me ne poštuje i da zato napuštam tim", zaključio je Agravanis.