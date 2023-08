Đorđević i Danilović u sukobu, nisu pričali: Posvađali su se i ranije, svašta se tu dešavalo!

Aleksandar Đorđević i Predrag Danilović bili su u svađi, nisu razgovarali u jednom periodu kada su igrali za Partizan.

Izvor: MN PRESS

Aleksandar Đorđević (55), Predrag Danilović (53) i Ivo Nakić (57) igrali su zajedno u Partizanu i pod komandom Željka Obradovića osvojili su evroligašku titulu 1992. godine. Čuvena Saletova trojka donijela je veliko slavlje, ali je u timu bio sukob lidera. Đorđević i Danilović u jednom periodu nisu pričali jedan sa drugim, ali se to nije vidjelo na terenu.

Upravo je čuveni hrvatski košarkaš o tome pričao. "Ako oni kažu, tako je i bilo. Posvađali su se i ranije. Danilović je bio željan, ambiciozan, nije dao, bio je bezobrazan pozitivno što bi rekli. Sale isto, da ne kažem kakav je bio, normalno da tu sad... Na terenu se to nije vidjelo, mi to znamo. Ima tih situacija, antagonizama u ekipi, nije to ništa novo ni čudno, igrali su 10 godina za reprezentaciju i vladali sa ostalim igračima. Na kraju krajeva svi smo bili mi još klinci, željni dokazivanja. Ne šljiviš nikoga, misliš da si uvijek u pravu, ne razmišljaš da li jesi, već gaziš i ideš naprijed, svašta se tu dešava", počeo je Nakić priču o podkastu "Jao Mile" kod bivšeg košarkaša Mileta Ilića.

Poslije kratke pauze je nastavio. "Bilo je svakakvih likova, tipova, ali nikad nije bilo nešto, ipak je klub iznad svega. Svašta sam čuo prije dolaska u Partizan da je bilo otvorenih svađa i svega, ali ja u šest godina nisam doživio. Bilo je rasprava, svega toga, ali vrijeđanje ili slično, nije. Poštovali su jedni druge. Kad igraš sa velikim igračima, postoji neko poštovanje."

Prepričao je i jednu anegdotu sa Krešimirom Ćosićem. "Vozio me negdje, ne sjećam se tačno gdje i priča mi kako je, kada je bio mlađi, u reprezentaciji nosio torbe svima. Rekao mi je, 'Kad je utakmica, kad je stani-pani, svi mi dodaju lopte da rješavam i poslije meča isto, opet nosim torbe'. On je avangarda, jedno je van terena, jedno na terenu, jedno je autobus, svlačionica. Imaš razne igrače koji su van terena sjajni, na treningu najbolji na svijetu, pa na terenu ne znaju gdje se nalaze, ne znaju gdje je lijevo. Onda imaš one koji su na utakmici čudo, van terena mirni i normalni."

Vidi opis Đorđević i Danilović u sukobu, nisu pričali: Posvađali su se i ranije, svašta se tu dešavalo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Zatim se vratio na priču o Daniloviću i Đorđeviću.

"Istina je da su oni bili lideri Partizana. Sale je bio lider od malih nogu, još kao klinac se tako postavio, isto tako i Predrag, samo malo drugačije. Naravno, ništa to ne bi moglo bez ostailh igrača, svi su dali doprinos. Dragutinović je čuvao najbolje igrače, Koprivica je bio fajter, izgleda opušten, a bio je ozbiljan i mogao je da se potuče sa bilo kim. Teško da bi to bilo kao što je bilo."

Posebno je pohvalio Đorđevića.

"Sale se nametnuo kao lider i kada je bio sa tom starijom ekipom gdje su bili Vlade Divac i Žarko Paspalj. I kad je loše igrao u tim prvim godinama, kad je bio nervozan, htio je da bude najbolji. Nije išlo kako treba odmah, bilo je nervoze, izgubljenih lopti, bačenih lopti u prazno, ali je uvijek imao taj liderski stav kao da je dao 40 poena u svakom meču, tako mu se i vratilo. Poslije te godine su i Sale i Saša napravili karijere", zaključio je Ivo Nakić.

Ivo Nakić Izvor: youtube/ Jao Mile podcast

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!