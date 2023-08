Čuveni Rus stiže u Crvenu zvezdu?

Slavni ruski košarkaš u pregovorima sa crveno-bijelima.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda Meridianbet u pregovorima je sa poznatim ruskim šuterom Aleksejem Švedom, objavio je "Telegraf". Prema tim informacijama, crveno-bijele mogao bi da pojača čuveni šuter, svojevremeno najbolji strelac Evrolige, koji u posljednje dvije sezone nije igrao najjače takmičenje, jer je nosio dres CSKA, a ruski klubovi su izbačeni nakon agresije na Ukrajinu. Ovog ljeta, postoji mogućnost da se ruski veteran (34) vrati u najjače takmičenje u crveno-bijelom, gdje bi zaigrao sa prošlosezonskim saigračem Dejanom Davidovcem, kao i sa Milošem Teodosićem, sa kojim je dijelio svlačionicu u Moskvi prije više od 10 godina.

Španski mediji podsjetili su nakon objavljivanja ove informacije da je trener crveno-bijelih Duško Ivanović želio da dovede Šveda i u Baskoniju 2021, da je poslao "najjaču" ponudu iskusnom Rusu, ali da je on tada ipak prihvatio poziv da pređe u CSKA. Prethodno je čak šest godina nosio dres Himkija i tamo je sarađivao sa Ivanovićem, koji će sada odlučivati i o tome da li će ponovo biti zajedno u timu.

Šved je igrao u NBA ligi tri godine, od 2012. do 2015. nastupao je za Minesotu, Filadelfiju, Hjuston i Njujork, a dvije godine nakon toga vratio se u Evropu i bio najbolji strelac Evropskog prvenstva 2017. godine, na kojem je predvodio svoju reprezentaciju do polufinala (protiv Srbije). Aleksej je osvajač Evrolige sa CSKA 200, najbolji asistent takmičenja 2021, dvostruki osvajač nagrade "Alfonso Ford" (2018, 2021) i svako ko je iole pratio evropsku košarku u posljednjih desetak godina odlično zna kakav je to igrač i koliki je ofanzivni potencijal.

Zvezda bi njegovim dolaskom dobila još jednu atraktivnu opciju u bekovskoj liniji, koja je trenutno istovremeno i najpopunjenija, jer su u njoj i novi vođa tima, plejmejker Šabaz Nejpijer, kao i Teodosić, Nemanja Nedović, novi plejmejkre Jago dos Santos iz Ulma, kapiten Branko Lazić, čak četiri krilne opcije - Rokas Gidraitis, Dejan Davidovac, Adam Hanga i Stefan Lazarević...

Šved je ovog ljeta definitivno razjasnio da će napustiti CSKA i nije želio da potpiše novi ugovor, već je riješen da potraži klub u najjačem takmičenju, mada postoje informacije da ima ponude i iz Kine, kao i da i pred 35. rođendan privlači interesovanje pojedinih evroligaša.