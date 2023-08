MOJ ŠUT? NA TRENINGU DOBAR, NA UTAKMICI LOŠ! Marko Gudurić se oglasio pred početak Mundobasketa

Oglasio se šuter Srbije pred početak Mundobasketa. /Od izvještača MONDA sa Svjetskog prvenstva, Nikole Lalovića/

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Reprezentativci Srbije u četvrtak su osjetili teren "Araneta Koloseuma" u Manili, na kojem će u subotu od 14 časova prema vremenu u Srbii zaigrati u prvoj utakmici Mundobasketa, protiv Kine.

Izvještačima beogradskih redakcija obratio se poslije treninga i jedan od lidera ekipe, Marko Gudurić. "Super je ovdje, osim što je velika gužva i vlažnost vazduha, sve ostalo je super. Ljudi se trude da nam pomognu, primili su nas sjajno, dočekali su nas sa osmijehom i sve je sjajno", izjavio je on.

Prema njegovom mišljenju, bila je odlična odluka da "orlovi" odigraju test-meč protiv Kineza.

"Super je što smo igrali tu utakmicu sa Kinom tamo. I ja i dosta saigrača nismo znali 90 odsto njihove ekipe, pa je dobro što smo vidjeli odakle nam prijeti najveća opasnost. Njihov 'Broj 1' su kontakt igra i njihova fizička igra. To očekujemo, kao i dosta 'tuče'. Spremamo se, dobro smo radili, sutra imamo i priliku da se odmorimo i spremni dočekujemo utakmicu"

Da li je Srbija u lakoj grupi? "Laka grupa? Naravno da nije. Košarka je jako zanimljiv sport i zato mi je najljepši sport, jer se nikad ne zna, pogotovo na ovim turnirima. Sve može da se desi na ovoj utakmici, sve su to dobri igrači koji igraju u dobrim klubovima. Mislim da nije realno da smo pobijedili Portoriko sa onolikom razlikom. Pokazalo se i prošle godine da ništa ne znači, u grupi smo bili dominantni, pa je došla ta Italjia... To šta je bilo u grupi i na pripremama... Svaki meč je priča za sebe".

Da li je ove godine bilo lakše spremati se nego prošle?

"Ove godine mi je bilo mnogo lakše od početka priprema da uđem u sistem i na terenu i van terena, jer sam bio i prošlog ljeta. Mi koji smo bili trudili smo se da pomognemo mlađim saigračima i mislim da smo uradili sjajan posao. Svi smo zdravi i spremni dočekujemo Kineze".

Kako ga služi šut? Na trenIngu šut služi dobro, na utakmicama loše, za sada, valjda će krenuti na bolje. Treniraćemo, ponavljaćemo se, možda treba i malo odmora, jer smo trenirali jako, pa malo da noge 'puste'. Sve to u kombinaciji, nadam se, donijeće rezultat. Nije to pretjerivanje Pešićevo sa treninzima, to je nešto što je njemu donijelo rezultat i u šta vjeruje i to je to. Mi smo tu da slušamo i radimo i to je to.