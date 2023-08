Imaju Dončića, ali neće napraviti ništa! Edin Avdić ne vjeruje u Slovence: "IDU NIZ STEPENICE!"

Iako su jedna od najboljih evropskih selekcija Slovenci predvođeni Dončićem u izostanku nekoliko igrača nemaju velike šanse za uspjeh.

Počelo je Svetsko prvenstvo u košarci, a kao što ste već navikli, na MONDU su vam velika košarkaška dešavanja u formi podkasta najavili Miloš Jovanović i Edin Avdić. Jedan od najprepoznatljivijih komentatorskih glasova na ovim prostorima detaljno je analizirao sve učesnike grupne faze na Mundobasketu 2023. godine, a posebno je zanimljivo ono što je rekao o Slovencima!

Iako ih na turniru u Aziji predvodi Luka Dončić koji bi uz malo truda mogao da bude i MVP šampionata, Edin Avdić od Slovenaca nema velika očekivanja. Evropski šampioni iz 2017. godine danas su silno oslabljeni zbog dva važna izostanka, pa komentaro televizije "Arena sport" smatra da neće napraviti veliki rezultat...

Po njegovim riječima, Slovencima u ovom trenutku fali bolje pomoćno osoblje za Luku Dončića, jer su se igrači koji treba da mu pomognu malo zasitili svojih uloga u nacionalnom timu!

"Ako mogu tu da dam jednu... Mislim da Slovenija neće napraviti ništa! Djeluje mi da je kod njih na sceni neko zasićenje, od ovih pomoćnih igrača. Plus se Vlatko povrijedio, to je ogroman hendikep. Nema Gorana Dragića, znači da nema ko da postigne jedno 20 poena, opet je sve na Luki Dončiću. Da Luka i skače, i šutira, i asistira, i prodire... Svaka čast Jaki Blažiču ako da 20, ali u kontinuitetu, to je ono što ti govorim", rekao je Edin Avdić i dodao: "Mislim da je kod njih malo...Ne znači mi pripremni period puno, ali mislim da je kod njih malo, kad ih nekako gledam djeluje mi da nemaju onu energiju koju su imali. Kako su izgledali, recimo, na Olimpijskim igrama i u kvalifikacijama za Olimpijske igre. Sad mi djeluje da to više nije to, da to nije 'one man show' i podrška sa strane, sad je samo 'one man show'. Kažem ti, volio bih da griješim, ali mislim da Slovenci idu niz stepenice."

Podsjećamo, reprezentacija Slovenije nalazi se u grupi sa timovima Gruzije, Venecuele i Zelenortskih ostrva. Ogromne su šanse da će tim predvođen Lukom dončićem izboriti plasman u drugu grupnu fazu, a zatim bi mogao da bude i učesnik nokaut dijela turnira. Ipak, teško je zamisliti da će tim koji je prethodnih godina doživio renesansu ponoviti uspjehe. Evropsko zlato iz 2017. godine, četvrto mjesto sa Olimpijskih igara u Tokiju ili čak šesta pozicija na posljednjem Evrobasketu djeluju nedostižno.