BRUKANJE! Francuska ponižena na Mundobasketu: Uništila ju je "NBA" reprezentacija - došla je po titulu

Francuska nije znala gdje se nalazi na terenu!

Izvor: Profimedia

Reprezentacija Kanade pregazila je Francusku sa nestvarnih 95:65 u prvom kolu Mundobasketa, u grupi koja se igra u Džakarti. "Trikolori" su došli na Svjetsko prvenstvo sa dvije uzastopno osvojene bronzane medalje, ali ih je na startu takmičenja doslovno udario kanadski voz, čiji je mašinovođa bio neumorni plejmejker Šej Gidlžus-Aleksander, strijelac 27 poena, čemu je dodao i 11 skokova. Zajedno sa njim, "NBA" Kanađane napadački je predvodio je krilni centar Keli Olinik sa 18 poena, ali je teško istaći još jednog ili dvojicu pojedinaca u demonstraciji sile ekipe koja je odmah istakla kandidaturu za titulu prvaka svijeta.

U utakmici od koje su svi očekivali derbi, selektor Francuske Vensan Kole morao je da traži tajm-aut na sedam minuta do kraja, da bi pokušao da bar koliko-toliko upristoji poraz. U tom trenutku, Aleksander je pogodio o tablu za ogromnih "plus 24" (76:52). Ipak, koliko su "upalili" Koleovih savjeti dokazuje i to da je već u sljedećem napadu dobio tehničku zbog nervoze i prigovora, a Kanada je otišla na "plus 28" (80:52), a nedugo poslije toga bilo je i nevjerovatnih 83:52, poslije trojke Ar-Džeja Bereta.

Među Francuzuima je najefikasniji bio Evan Furnije sa 21 ubačenim poenom, a to koliko je i on bio uzdrman pokazalo je to to je promašio oba slobodna bacanja u završnici. Odmah poslije tog nezapamćenog momenta, "loši momak" NBA lige Dilon Bruks kao na treningu je pogodio u pored francuskih centara, Rudija Gobera i Matijasa Lesora, doskoranjeg igrača Partizana.

Doslovno sve što je pružio nekadašnji šampion Evrope bilo premalo u sudaru sa strašnom selekcijom Kanade, kojoj na ovom turniru fali najbolji igrač, Džamal Marej.

Ovaj meč odigran je u okviru grupe H, u kojoj se još takmiče i Letonija i Liban. Timovi iz ove grupe "ukrstiće" u sljedećoj fazi sa grupom G, koja se takođe igra u Džakarti i u kojoj se takmiče Španija, Brazil, Iran i Obala Slonovače.