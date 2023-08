Da li si siguran da si dobro postavio pitanje!? Srpski novinari pitali Sašu Đorđevića za Kineze - hit reakcija (VIDEO)

Legendarni Aleksandar Saša Đorđević razgovarao je u Manili sa reporterima srpskih medija. /Od izvještača MONDA sa Mundobasketa, Nikole Lalovića/

Legenda srpske i evropske košarke Aleksandar Saša Đorđević stigao je sa reprezentacijom Kine u Manilu, gdje će u subotu biti rival reprezentaciji Srbije na otvaranju Mundobasketa.

"Ponosan sam što predvodim Kinu u toj utakmici, emocije su tu, ja ću se truditi da ih potisnem, da ne utiču. Međutim, jednostavno lijep detalj za sve vas, interesantno. Spremiću svoju ekipu da odigramo dobru utakmicu protiv Srbije, koja je po mom mišljenju uvijek kandidat za medalju. U našoj grupi je sigurno veliki favorit i to je to", rekao je on.

Da li i dalje važi ono Saletovo, "Mir u glavi i vatra u srcu"? Pod tim sloganom vratio je košarkašku reprezentaciju Srbije u svjetsko, olimpijsko, pa evropsko finale.

"I sad je potrebno tako nešto. Nas igrači osjećaju, osjećaju kakvi smo, da možemo da im prenesemo mir, nervozu, staloženost, nešto drugo... Čovjek se uvijek trudi da prenese nešto pozitivno, i ja se trudim da prenesem to svojim momcima, koji su nas od prvog dana prihvatili. Stvarno sam zahvalan predsjedniku Jao Mingu, svima iz federacije, a prije svega igračima."

Šta imaju Kinezi što mi nemamo u košarci?

"Da li si siguran da si dobro postavio pitanje?", nasmijao se Đorđević. "Imaju određenu upornost, disciplinu, koja je izuzetno porebna. Imaju kvalitet, smisla, na nama je da izvučemo da to izgleda najbolje kad je to najpotrebnije, na ovakvim takmičenjima. To je velika pozornica, velike utakmice igraju veliki igrači sa velikim potezima. Može to i nama da se desi, imamo određeni kvalitet... Uporni smo", istakao je "Sale Nacionale".

U meču protiv Srbije u subotu od 14 trudiće se da emocije ostavi po strani.

"Ja sam prije svega takmičar, bez obzira na sve niko od nas ne izlazi na teren sa namjerom da izgubi, svi se trudimo da budemo najbolji mogući profesionalci, takmičari, to je sport, tako ga shvatam, tako sam ga i prenosio kroz bitisanje u sportu i tako ću raditi dok se budem bavio ovim poslom."