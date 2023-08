IMA 16 GODINA, 218 CM I UBACUJE TROJKE SA POLA TERENA! Div iz Sudana za MONDO: Obožavam Jokića, hoću da namučim Srbiju

Ovaj momak ima tek 16 godina i poslednji put kada su ga merili imao je 218 centimetara. Sada izgleda više, bolje i pre svega preciznije jer je naučio da pogađa i trojke. Od izveštača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Kaman Madit Maluah! Zapamtite ovo ime jer je to novi džin iz Južnog Sudana koji se sprema da zaigra u NBA ligi. Ovaj 16-godišnjak visok po zvaničnim podacima 218 centimetara uživo izgleda mnogo viši, a sada je spreman da zaigra protiv Srbije.

Debitovao je na Mundobasketu u meču sa Kinom pošto protiv Portorika nije igrao i lijepo se pokazao. Imao je šest skokova za 16 minuta, a upisao je i jedan poen, svoj debitanski na velikim takmičenjima.

"To za mene puno znači, ali najbitnije je kako se osjećam. A osjećam da nam je mjesto ovdje na Svjetskom prvenstvu", rekao je na pitanje MONDA Maluah.

Pogledajte 03:29 Kaman Madit Maluah Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Ovaj afrički div je odrastao u Ugandi zbog ratnog stanja u svojoj zemlji i tamo je počeo da igra košarku. Uskoro su ga primijetili NBA skauti i doveli u afričku NBA akademiju koja ga je prošle godine pozajmica jednom timu iz Senegala gdje je igrač afričku Ligu šampiona. Eksperti mu predviđaju prvu rundu NBA drafta 2025. godine.

"Ovo je zaista veliki turnir i vidim ovdje kako igraju NBA igači, imamo ih i mi u timu. Vidio sam koliko su dobri i učiću iz toga. Očekujem od sebe da za tri godine budem u NBA ligi. Sljedeće godine je ipak previše rano", rekao je on pa se nadovezao pričom o tome koliko mu znači iskustvo Luola Denga i Rojala Ajvija, predsjednika KS Južnog Sudana i selektora nacionalnog tima. Oni su bili uspješni NBA igrači i znaju da udijele najbolje savjete mladom centru: "Za mene su oni bitni jer me mnogo toga uče. Bili su u mojoj situaciji, pa ću njihovo iskustvo da iskoristim kako bi znao šta me očekuje u budućnosti", rekao je MONDU mladi afrički centar.

Izvor: Profimedia

MVP turnira "Košarke bez granica" u Johanesburgu prati ligu u koju želi da uđe, a posebno najboljeg centra tog takmičenja. "Volim Jokića, gledam skoro sve njegove utakmice. Sviđa mi se zbog košarkaške inteligencije i pasova koje daje. On stvarno zna da igra košarku!", ushićeno nam govori Maluah.

Sa ogromnim rasponom ruku i visinom od sada već sigurno preko 220 centimetara on je prijetnja u reketu, ali pošto je MONDO dobio pristup treningu Sudana mogli smo da vidimo i da je opasan sa linije za tri poena. Vidjeli smo kako uspjeva da veže četiri pogođene trojke zaredom, a iz prvog pokušaja je pogodio i šut sa centra! Pogledajte:

Pogledajte 00:49 Maluah daje trojke Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Što se tiče Srbije zna da će biti teško, ali ne planira da izađe na teren sa bijelom zastavom. "Očekujem da bude teško, ali očekujem da izađem na teren i da ja takođe budem težak protivnik. Neću iznevjeriti svoj tim, biću i ja nezgodan rival!"

Južni Sudan je u prosjeku najviša država na svijetu i to može da se vidi i po njihovim navijačima. Bukvalno se kreću u grupama dvometraša i žena od preko 185 centimetara pa smo budućeg NBA centra morali da pitamo da li je ovo početak stvaranja nove afričke košarkaške supersile?

"Mislim da je ovo samo početak i da možemo mnogo više. Ja sam odrastao u Ugandi, ali moja priča je poruka za svakog klinca koji igra košarku. Ništa nije nemoguće, sve je do toga da imate srca i odlučnosti", govori MONDU Kaman Madit Maluah.

Vidi opis IMA 16 GODINA, 218 CM I UBACUJE TROJKE SA POLA TERENA! Div iz Sudana za MONDO: Obožavam Jokića, hoću da namučim Srbiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MONDO/Nikola Lalović Br. slika: 17 17 / 17

Iz zemlje iz koje su stigli Manute Bol i Bol Bol, ali i Luol Deng, Ton Mejker, Venjen Gejbrijel i Duop Rit dolazi novi košarkaški biser. Dokle će stići? Vidjećemo, ali prvo da vidimo kakav će biti protiv Srbije.