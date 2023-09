"I, ŠTA ĆEMO SAD?" Bogdan nikad nije odigrao OVAKO LOŠE, a to nije sve... Mondo kolumna: Kao u HOROR filmu!

Našem kolumnisti Milošu Jovanoviću teško je pao poraz Srbije protiv Italije, treći od prošlog ljeta na gotovo identičan način.

"I, šta ćemo sad?". Dan je odlično počeo. U 10 ujutru smo sjeli da gledamo Srbiju i Italiju. Gubili smo, stigli i prestigli, skočili im za vrat, poveli šesnaest razlike. Do te tačke je bilo OK. Onda je uslijedila noćna mora. Baš kao što horor franšiza "Strava u Ulici Brestova" ima šest-sedam nastavaka, tako i ovaj naš lični košarkaški italo-horor već polako ulazi u domen serijalizacije. Ne mogu više da gledam te ljude. Na parketu više ne vidim Spisua, Fontekija, Melija već Ruperta Evereta, Urbana Barberinija i Jana Mekaloha, a što više gledam ka njihovoj klupi, to sam sigurniji da na njoj ne sede Poceko, Edoardo Kazalone i Karlo Rekalkati nego Dario Arđento, Mikele Soavi i Lućio Fulći.