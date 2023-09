Pogledajte zadnji napad Srbije, kao da ih je lopta iznenadila! "Tih sedam sekundi su tačka na našu igru!"

Reprezentacija Srbije je imala šansu da izjednači ili pobijedi, ali je nije iskoristila. Evo kako je to izgledalo.

Izvor: YouTube/FIBA - The Basketball Channel

Iako je brzo pao u zaborav pred ogromnim šokom zbog poraza Srbije od Italije, naš tim je ipak imao posljednji napad i mogao je da pobijedi "Azure". Simone Fontekio je promašio šut u reketu srpskog tima, Nikola Jović je uhvatio loptu i u tom trenutku je do kraja ostalo još 7,6 sekundi.

Dok su Dejan Davidovac i Marko Gudurić već trčali u napad, Jović je dodao loptu svom prezimenjaku Stefanu, koji ju je preveo na polovinu protivnika, vratio Nikoli, on je vratio Stefanu, a plejmejker je potom gađao sa više od 10 metara, uz zvuk sirene. I promašio.

Haotično izveden, taj napad ni na momenat nije pružio srpskim košarkašima nagovještaj ozbiljne šanse da pogode za produžetak ili da izgrade dobru poziciju za tri poena. O njemu je poslije meča za "Sport klub" govorio stručni konsultant, Marin Sedlaček.

"Ako pogledamo taj napad, to je tačka na ono što smo odigrali. Kao da je bilo iznenađujuće što smo došli do lopte u posljednjih sedam sekundi. Prije toga smo pravili računicu da li da se pravi faul ili ne, ali je u tih sedam sekundi ostalo vremena, ali ništa nismo organizovali", kazao je on.

Epilog je nažalost već dobro poznat - treći bolni poraz od Italijana u posljednje dvije godine i drastično zakomplikovan put ka završnici Mundobasketa.