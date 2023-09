Da li će Boriša Simanić OPET IGRATI KOŠARKU? Doktor Jakovljević za MONDO o zdravstvenom stanju košarkaša

Doktor Moma Jakovljević pričao je za MONDO o operaciji Boriše Simanića i svemu što se dešavalo u Manili.

Boriša Simanić (25) doživio je tešku povredu na Svjetskom prvenstvu u košarci. Na utakmici protiv Južnog Sudana dobio je udarac u predjelu bubrega zbog kog je morao da ide na dvije operacije. Poslije prve došlo je do dodatnih komplikacija i jedan bubreg mu je odstranjen na Filipinima.

Šta se sve tamo dogodilo i da li mu je ugrožena karijera? To su neka od pitanja na koja je odgovor dao doktor Moma Jakovljević. Sa priprema Partizana na Kopaoniku se javio i za MONDO pričao o detaljima svega toga. "Pod jedan želim brz oporavak i povratak u Beograd Simaniću. Pod dva, velike pohvale za profesora doktora Dragana Radovanovića koji je iskusan hirurg i brzo je prepoznao znakove krvarenja", počeo je Jakovljević razgovor za MONDO.

Glavno pitanje bilo je o nastavku karijere srpskog košarkaša. "Što se tiče finala, kraja, odnosno toga da li će moći da se bavi košarkom ova sezona je za njega završena. Ali, poslije pet-šest mjeseci, moći će da se bavi košarkom. Bubreg je parni organ, tako da će sa jednim bubregom moći da živi i da ga čuva od upala i drugih problema. Biće kontrola za otprilike pola godine u bolnici 'Dragiša Mišović' kod nas, možda bude i ranije."

Poslije potvrde dobrih vesti otkrio je da je pričao sa doktorom Radovanovićem koji je sa reprezentacijom Srbije na Filipinima. "Maloprije sam razgovarao sa profesorom Radovanovićem rekao mi je da je došlo do komplikacija, izumiranja, nekroze gornjeg pola bubrega i da ne bi došlo do još većih komplikacija, sepse, morali su da mu odstrane bubreg."

Stvari nisu bile ni malo bezazlene... "Sve je počelo krvarenjem, glavna arterija bubrega odvaja se od trbušne aorte, burbreg se zove ren, arterija renalis, koja pri ulasku u bubreg se dijeli na dvije grane. Jedna opskrbljuje prednji, druga zadnji dio bubrega. Vjerovatno je došlo do pucanja zida jedne od tih grana ili čak obje ili je naknadno došlo do popuštanja zida glavne arterije bubrega i došlo je do komplikacija. Na to pitanje može da odgovori samo hirurg sa Filipina, mada to sada više nije ni bitno", zaključio je Jakovljević.

