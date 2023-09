Zbog Simanića u Španiji progovorili srpski: Fotografija i pet riječi za Simanića!

Boriša Simanić dobio je poruku podrške iz Saragose.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Boriša Simanić (25) morao je na dvije operacije usred Svjetskog prvenstva zbog udarca koji je dobio u predjelu bubrega. Situacija se zakomplikovala i bubreg mu je odstranjen i još uvek se nalazi u bolnici na Filipinima. Potvrdio je sve to i srpski košarkaški savez.

Kada je informacija o tome stigla i do Španije, tačnije do Saragose, kluba za koji igra, odmah je uslijedila reakcija. Iz španskog tima uputili su mu poruku podrške i to na srpskom jeziku. "Svi smo uz tebe Boriša", piše na majicama košarkaša Saragose.

Počeo je Simanić profesionalnu karijeru u Crvenoj zvezdi, igrao je još za FMP i Megu prije nego što je otišao u Španiju. Prošle sezone odigrao je 20 utakmica, prosječno je postizao 6,9 poena, 3,5 skoka po meču i krajem juna produžio je saradnju sa klubom na još jednu sezonu.