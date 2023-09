ZA SVE ONE KOJI VRIJEĐAJU KOŠARKAŠE... Rakočević održao lekciju zbog Simanića: Uklonili mu bubreg, a vi NE CIJENITE!

Proslavljeni srpski košarkaš Igor Rakočević održao je lekciju svima onima koji uzimaju zdravo za gotovo nastup za reprezentaciju Srbije.

Izvor: MN Press/Kurir/Dado Đilas

Košarkaški reprezentativac Srbije Boriša Simanić zbog jakog udarca Nunija Omota na meču grupne faze Mundobasketa hitno je operisan i na kraju mu je usljed komplikacija izvađen bubreg. U međuvremenu se oglasio i Košarkaški savez Srbije (KSS) i objavio najnovije informacije o Borišinom stanju, a naravno svi u Srbiji se nadaju da će sa mladim košarkašem na kraju biti sve u redu poslije životne drame na Filipinima.

Zbog toga stiže podrška sa svih strana, saigrači i cijela reprezentacija su uz Borišu, a oglasio se i nekadašnji reprezentativac naše zemlje Igor Rakočević koji je svima održao lekciju zbog kritika koje su se ređale prethodnih nedjelja (i ne samo nedjelja) na račun košarkaša.

"Boriši Simaniću na Svjetskom prvenstvu uklonjen bubreg zbog postoperativne komplikacije. Za sve one koji ne cijene (ili čak i vrijeđaju) kad profesionalni sportista da cijelo svoje ljeto za pripreme, ne provede vrijeme sa porodicom, rizikuje zdravlje, rizikuje da izgubi ugovor i izvor zarade od koje živi cijela njegova porodica... I ovo može da se desi", napisao je Igor Rakočević na svom Tviteru i potom dodao: "KSS i država da reaguju i učine sve što mogu da Boriši pomognu i olakšaju mu ovu nesreću koja ga je zadesila. Drži se Boriša".

Podsjetimo, košarkaš Nuni Omot, koji je krvnički udario Simanića u jednom duelu na meču Srbije i Južnog Sudana kada je meč već bio riješen, oglasio se i rekao da to nije uradio namjerno: "Čuo sam da je završio u bolnici, izvinjavam mu se se, nisam htio da to uradim, kamoli da to bude prljav potez. Nadam se da će se brzo oporaviti, molim se za njega, nisam prljav igrač i nikad nisam bio. Iz dubine srca mu se izvinjavam", naglasio je on iskreno.

