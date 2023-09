"OTAC ME NAPUSTIO, SVE DUGUJEM JEDNOM ČOVJEKU" Dirljiva priča novog Zvezdinog asa: Titula Evrolige je za njega

Novi košarkaš Crvene zvezde Meridianbt otkrio je malo poznate detalje o svom životu.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda/Screenshot

Početkom ljeta spektakulisalo se o raznim imenima koji bi mogli da pojačaju crveno-bijele, a onda kao grom iz vedra neba odjeknula je vijest da je Adam Hanga novi košarkaš Crvene zvezde Meridianbet. Šampion Evrope sa Real Madridom želi da i u nastupajućoj sezoni ostvari veliki rezultat - u crveno-bijelom.

"Čudo! Titula je došla kada sam je najmanje očekivao. Nekako smo stigli do fajnal-fora, igrali opet sa Barselonom koju smo opet pobijedili. I onda finale (sa Olimpijakosom) – jedna od najluđih utakmica koju sam ikada odigrao. Kada se prisjetim prošlogodišnjeg duela protiv Efesa… Kontrolisali smo ga čitavim tokom, mislili da ćemo dobiti. Ali se nije se tako desilo. Ovoig puta jeste. Sjajan je osjećaj kada dižete trofej. Za to sam radio naporno čitavog života. Poslije pehara je prošlo dva-tri dana i poželio sam opet da doživim taj osjećaj… Rekao sam treneru Ivanoviću da sada kada sam osvojio Evroligu, hoću još jednu!“, rekao je Hanga u intervjuu za Meridianbet.



Titulu prvaka je posvetio svom pokojnom dedi, koji je imao ogroman uticaj na njegov život. Košarkaš je odrastao bez oca, ali uz njega je kao prvi član porodice bio deda, koji mu se maksimalno posvetio i trudio se da nadomjesti sve ono što nije imao zbog gubitka oca.

"Odrastao sam bez oca, koji me napustio kada sam imao dvije godine, tako da je figuru mog oca preuzeo deda. Podigao me je, vodio na treninge i bio veoma važna osoba u mom životu i karijeri. Bio je policajac 30 godina, ali bio je ponosan na činjenicu što nikada nikome nije naplatio kaznu, niti bilo koga priveo. Jednom sam mu rekao: Deda, nisam siguran da je to dobro, nekada moraš i da kazniš čovjeka. Bio je nevjerovatna osoba… Izgubio sam ga prije tri godine. I danas kad odem kod bake, uzmem kasete mojih utakmica, koje je čuvao i gledao iznova i iznova. Iako je nikada nije igrao, bio je zbog mene opsednut košarkom i jedini me savjetovao. Zato sam mu posvetio evroligašku titulu, jer znam koliko bi bio ponosan na mene", rekao je Adam.

Kako je završio u Zvezdi? "Da budem iskren, bio je veoma lak izbor. Kada sam otišao iz Reala kao šampion Evrope, htio sam da nastavim karijeru u Evroligi. U tom trenutku nije bilo mnogo drugih opcija. Nije tajna, živio sam 13 godina u Španiji sa porodicom i željeli smo da ostanemo tamo. Ali za mene nije bilo pravih opcija u Španiji“, rekao je Hanga za Meridiansport.

Glavni prioritet mu je bilo jedno - da ostane na najvišoj sceni. "Veoma mi je bilo važno da karijeru nastavim u Evroligi. Bilo je nekih priča, ali jedina konkretna ponuda, na stolu, stigla je od Zvezde. Brzo i lako smo se dogovorili. Jedne večeri, tačnije posle ponoći, razgovarao sam sa Duškom (Ivanovićem), a već sledećeg jutra sam potpisao ugovor. Nije bilo nikakve dileme, Zvezda je bila konkretna. Izrazito sam srećan što sam ostao u Evroligi, odnosno potpisao za klub sa takvom istorijom i tradicijom. Već je magično", zaključio je Mađar.