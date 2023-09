"Bilo bi dobro i njemu i nama da dođe u Partizan!" Željko otkrio šta je bilo sa potencijalnim centrom crno-bijelih!

Željko Obradović je govorio i o Danilu Nikoliću koji je bio u planovima crno-bijelih, makar kada su pripreme u pitanju.

Košarkaši Partizana su pobjedom startovali u ABA Superkupu, a nakon trijumfa nad Megom trener Željko Obradović obratio se medijima. Pričao je o povredama Mateuša Ponitke i Alekse Avramovića, ali i o Danilu Nikoliću.

Iskusni krilni centar se priključio pripremama crno-bijelih na startu, ali je povreda spriječila da se ostvari saradnja. Otkrio je Obradović sve o tome.

"Danilo Nikolić nažalost se povrijedio na pripremama na Kopaoniku. Imao je problem sa istegnućem mišića. Mi smo bili spremni da mu pomognemo što se tiče svih medicinskih usluga koje su mu potrebne, međutim on se odlučuio da to nije potrebno, tako da nije sa nama. U trenutnku kada smo razgovarali da dođe na pripreme bilo je dobro i njemu i nama da dođe na pripreme, međutim desilo se to poslije pet ili šest dana kada smo počeli da radimo. Osjetio je taj bol i kada smo otišli u Beograd na magnetnu rezonancu vidjelo se da je potrebno nekih deset dana da se to riješi. Nadam se da će se oporaviti i naravno da mu želim sve najbolje", rekao je Obradović.

Crno-bijeli neće dobiti njega kao pojačanje na poziciji četvorke, pa za sada ostaju na Zeku Ledeju kao jedinom klasičnom krilnom centru u ekipi.