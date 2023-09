POLUVRIJEME: Partizan ide ka finalu ABA Superkupa, Avramović prvi put na terenu nakon Mundobasketa – i briljira!

U toku je prvo polufinale ABA Superkupa u Podgorici, a crno-bijeli imaju veliku prednost nad Igokeom m:tel.

Izvor: ABA league/Dragana Stjepanović

Košarkaši Partizana i Igokee m:tel igraju u ovim trenucima prvo polufinale ABA Superkupa, a nakon 20 minuta košarke u podgoričkoj "Morači", crno-bijeli su u velikoj prednosti nad timom iz Aleksandrovca:

PARTIZAN – IGOKEA M:TEL 51:31, u toku

(27:13, 24:18)

Mini-serijom Kaminskog (pet poena) i Doužera, dva NBA pojačanja, Partizan je u ranoj fazi meča došao do 7:2, što su Aleksandrovčani anulirali poenima Nikolića (četiri) i trojkom Mudija.

Do kraja četvrtine, ipak, tim Vladimira Jovanovića nije imao rješenje za raspoloženog Kevina Pantera. Do odlaska na prvi dvominutni odmor, Amerikanac je već stigao do dvocifrenog broja poena. Uknjižio ih je 11, za kapitalnih plus 14 (27:13), što je aktuelni šampion jadranskog takmičenja i "podebljao" do kraja drugog kvartala.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Erupciju oduševljenja u podgoričkoj dvorani izazvao je ulazak Alekse Avramovića, koji se prvi put na parketu pojavio polovinom tog perioda (51:31).

Iako se tek nedavno vratio sa Mundobasketa, na kojem je kao član reprezentacije Srbije stigao do srebrne medalje, odmah se stavio na raspolaganje treneru Željku Obradoviću.

Propustio je četvrtfinalni okršaj sa Megom (89:78), ali je večeras upisao prve minute nakon Svjetskog prvenstva i do kraja prvog poluvremena uknjižio čak četiri asistencije i trojku sa zvukom sirene!

Partizan - Igokea m:tel, ovacije za Avramovića Izvor: ABA liga

U drugom polufinalu, od 21.00 čas, sastaju se Budućnost i SC Derbi.

Uskoro opširnije...

