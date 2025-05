Zbog ove trojke Nikole Jokića navijači Oklahome se hvatali za glavu (VIDEO)

Pogledajte nevjerovatnu trojku Nikole Jokića kojom je Denver posljednji put "izazvao" Oklahomu u petom meču plej-of serije. Navijači Oklahome se hvatali za glavu, nisu mogli da vjeruju šta je uradio.

Izvor: Arena TV/screenshot

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći nevjerovatan meč za Denver, najbolji u ovogodišnjem plej-ofu, međutim iako je ubacio 44 poena, imao 15 skokova i pet asistencija, to nije bilo dovoljno da njegova ekipa izbjegne poraz. Oklahoma je u dramatičnoj završnici napravila preokret i slavila 112:105, za vođstvo od 3:2 u seriji.

Učinio je zaista sve Jokić što je mogao, shvatio je da mora da igra sam, tako da je preuzeo odgovornost i kada je Oklahoma išla po preokret... Pogađao je Jokić zaista nevjerovatne šuteve, ali jedan je bio nevjerovatniji od svih. Pogledajte:

JOKIC HITS THE MIRACLE SHOT



I’M GETTING PTSDpic.twitter.com/KKtnDjgvm1 — LakeShowYo (@LakeShowYo)May 14, 2025



Bio je to posljednji "otpor" Denvera na oko minut i po do kraja, kada je Marej "uvalio kosku" Jokiću dodavši mu loptu daleko od koša, i to vrlo loše, pa je Somborac imao oko osam sekundi da smisli i odluči šta će. Iako je imao čuvara uz sebe i nimalo laku poziciju, Jokić je uspio da izvede svoj "Sombor šafl" i da pogodi nevjerovatnu trojku u posljednjoj sekundi napada, kojom je Denver izjednačio na 103:103.

Nije ni proslavio ovaj koš Jokić, znao je da slijedi još teži period za njegovu ekipu, i bio je u pravu, dok smo sa druge strane vidjeli kako su se navijači Oklahome uhvatili za glavu u tom trenutku. Nisu mogli da vjeruju šta je Jokić pogodio...

Nažalost po reprezentativca Srbije, Oklahoma je imala više raspoloženih igrača tako da su Džejlen Vilijams i Šej Gildžes-Aleksander do kraja uspjeli da odvedu svoju ekipu do pobjede, dok je s druge strane Majkl Porter Džunior promašio dva šuta za tri u posljednjem minutu.

Naredni meč igra se sada u Denveru, i to u noći između četvrtka i petka od 2.30.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:23 Nikola Jokić izveo prljav trik sa basketa Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)