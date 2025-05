Nikolu Jokića pitali za saigrača koji "ne može bazen da pogodi"

Nikola Jokić obratio se direktno Majklu Porteru Džunioru koji u plej-of seriji protiv Oklahome šutira 12/42.

Izvor: Pritnscreen/YouTube/DNVR Sports

Nikola Jokić odigrao je nevjerovatan meč za Denver, ali njegovih 44 poena, 15 skokova i pet asistencija nije bilo dovoljno da se slavi u Oklahomi. Bez obzira na sve što je radio kako treba, Jokića su iznevjerili njegovi saigrači, prije svih oni sa najvećim platama koje je kritikovao i Čarls Barkli.

Džamal Marej je uprkos 28 poena šutirao očajno (10/27), dok je Majkl Porter Džunior ubacio samo dva poena. Loše šutira tokom čitave plej-of serije sa Oklahomom zbog problema sa povredom, rekli bi "ne može bazen da pogodi", a Jokić mu ne zamjera.

Upitan za svog saigrača koji je prilično "oštar prema samom sebi" zbog svega toga, Jokić mu je dao savjet koji može da se svede na samo tri riječi: "Nastavi da šutiraš". Prema mišljenju Nikole Jokića, mora da vjeruje više sebi i svaki put kada je slobodan da ide na šut, na kraju će se sve namjestiti: "Niko neće da promašuje šuteve, on je jedan od najboljih šutera u ligi, otvoren je i mora da šutira. Mi hoćemo da šutira. Moja poruka je da šutira", naglasio je Jokić.

Šta se desilo sa Denverom?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Vodio je Denver i 12 razlike, da bi u posljednjoj dionici Oklahoma ušla u napadački ritam i napravila je veliki preokret, zbog čega se postavlja pitanje - šta se desilo sa Nagetsima?

"Ništa se nije desilo", ironično se nasmijao Nikola Jokić: "Pa, Gordon je bio otvoren, Marej je bio otvoren, Votson je bio otvoren... Imali smo otvorene šuteve, nismo gubili lopte, samo nismo davali poene. Ofanzivno dobro igramo i imamo otvorene šuteve, to uvijek dobija, ovoga puta nije, ali smo imali otvorene šuteve".

Što se tiče njegove igre, bio je daleko efikasniji od prethodnih mečeva i to opet pripisuje dobrom šutu: "Lopta je ulazila. Postigao sam pet trojki, to pomaže, i dalje su radili šta su radili, samo sam pogađao za razliku od ostalih utakmica", dodao je on.

Naredni meč igra se u Denveru u noći između četvrtka i petka (2.30), a Jokić naglašava da će odlučiti mali detalji i da je potrebno da trenutnu frustraciju koju osjećaju pretvore u nešto dobro: "Nećemo sigurno da im predamo, još igramo pred našim navijačima, samo je druga utakmica bila razbijanje, sve ostale su bile zanimljive. Igraćemo najbolje što možemo", zaključio je on.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:20 NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA Izvor: NBA

(MONDO)