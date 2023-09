Kako Partizan da postane stalni član Evrolige? Oglasio se Željko Obradović sa planom: Kad to prepoznaju...

Željko Obradović je govorio o šansama Partizana da u narednim godinama bude stalni učesnik Evrolige, odnosno vlasnik "A" licence.

Partizan se prošle sezone poslije osam godina vratio u Evroligu i nije mu dugo trebalo da pokaže da i pripada tom društvu. Ne samo zbog rezultata, pošto su crno-bijeli bili na pobjedu od fajnal-fora, nego i zbog ukupnog ambijenta koji smo viđali na njihovim mečevima u elitnom takmičenju, sa najboljim trenerom na Starom kontinentu.

Ipak, da bi Partizan igrao Evroligu i dalje je neophodno da to ostvari kroz ABA ligu ili dobijanjem "vajld karda", pa se navijači dugo pitaju da li će crno-bijeli u budućnosti dobiti "A" licencu? O ovoj temi govorio je i Željko Obradović i naveo je koji je to put koji bi uskoro mogao da odvede Partizan do pomenute licence, koju srpski klubovi sanjaju već godinama i nikako ne mogu da dođu na red...

"Naravno da mi ne možemo i ne treba da se takmičimo sa najbogatijim evropskim klubovima, to je nemoguće. Ali, da imamo jedan pristojan budžet, gdje navijači prepoznaju da je to taj tim, gdje prošle sezone imamo 11.500 sezonskih karata, da ljudi shvate zbog čega dolaze u dvoranu i da Partizan u jednom trenutku dođe u situaciju da Evroliga prepozna da je to stabilan klub koji zaslužuje da ima A licencu. A ako je imaš, automatski ti omogućuje da ti nešto planiraš, a kada planiraš da kažeš 'hajmo da vidimo šta je to što možemo da popravimo'. Jer uvijek može nešto da se popravi i uvijek mora da bude težnja ka tome da idemo ka boljim stvarima. Ne treba da se zadovoljavamo nikad", rekao je Obradović za TV Arena Sport.

"Ne pričam samo o rezultatima, uživanje koje mi imamo i koje nam priređuju naši ljudi je nešto što je nevjerovatno. Siguran sam da smo tim koji nije imao najveći broj navijača samo u Beogradu, kada bi se uzela statistika ko je imao najviše navijača na strani, mislim da je to Partizan takođe. To mene gura naprijed, to mi daje nevjerovatnu energiju i motivaciju i ja ću zahvaljujući tim ljudima da nastavim dalje da radim sa još većim motivima i energijom jer to bez njih nema nikakvog smisla", dodao je on.

Trener crno-bijelih ističe i da država pomaže Partizanu, i zahvaljuje se na tome, ali se nada da će Partizan težiti ka tome da napravi sopstveni budžet: "Ako stigne pomoć od bilo koga to je super, ali mi moramo da probamo da pravimo budžet na taj način i da to bude nešto što će da traje", kazao je Obradović.