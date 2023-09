Zvezda prodala 12.000 sezonskih karata: Nebojša Čović otkrio broj - evo koliko je ostalo

Predsjednik crveno-bijelih govorio je o ambicijama i o prodaji sezonskih karata.

Predsjednik Crvene zvezde, Nebojša Čović najavio je da će ekipa pokušati da napravi iskorak u Evroligi, a to znači plasman na Fajnal-for, i pozvao je navijače da iskoriste šansu da kupe "sezonske" ulaznice.

"Pri kraju smo pripremnog dijela za novu sezonu, jako je dobra ekipa i dobar je stručni štab, veoma je iskusan trener. Naravno, u pripremamnom periodu pobjeđujete, gubite, sagledavate gdje su dobre strane, šta bi trebalo da popravljate... Idemo dalje i očekujem da ćemo imati dobre rezultate ove godine u svim takmičenjima u kojima je Zvezda. ABA liga, Kup Srbije, domaće prvenstvo koje je nama kao klubu iz Srbije veoma važno, mi nismo klub koji će da napušta domaće prvenstvo, a da pritom uzima pare od države", rekao je on za TV Pink.

"I ono što nam je važno i gdje ćemo napraviti veliki iskorak, to je pokušaj da napravimo iskorak u Evroligi, a to je pokušaj plasmana na Fajnal-for. To šta sad kažu, da li je ovako ili je onako, vidjećemo. Sezona počinje 30. septembra, naša prva utakmica je u ABA ligi u Banjaluci, a 5. oktobra je ovdje Asvel i samo bih podsjetio da je ostalo jako malo sezonskih karata. Plasirano je oko 12.500, a ostalo je oko 500-600 sezonskih karata. Neka naši navijači, simpatizeri, požure", dodao je Čović.

KK Crvena zvezda završio je seriju pripremnih utakmica dramatičnim utakmicama u Nikoziji, gdje je u završnicama ekipa Duška Ivanovića gubila od Makabija i Žalgirisa. Klub je 11. septembra objavio da je u toku rekordna prodaja sezonskih karata.