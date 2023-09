Željko Obradović otkrio plan Partizana za dovođenje novih igrača

Trener crno-bijelih otkrio kako Partizan planira dovođenje novih košarkaša.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

KK Partizan je zvanično počeo novu sezonu organizujući Evroliginin "Medija dej", na kojem je po običaju najveće interesovanje bilo za obraćanje trenera Željka Obradovića. A naravno, najaktuelnija tema u ovoj fazi sezone je potreba za pojačanjima, jer se dobro zna da regionalni šampion hoće još jedno pojačanje.

Kad će biti kompletiran tim? "Ne zna se. Ne znamo ništa, gledamo i nije tajna da želimo da dovedemo još jednog igrača, ali ne želimo da žurimo, ni da donosimo odluke na brzinu. Raspravljamo svi u stručnom štabu zajedno sa Zoranom Savićem i predsjednikom kluba. Trudimo se da to bude najbolja moguća opcija za Partizan. Ako ne bude takvih opcija, nećemo nikoga potpisati. Želimo da budemo sigurni da ako budemo dovodili igrača, da će donijeti dodatni kvalitet ekipi", rekao je Željko Obradović.

Upitan za očekivanja od nove sezone, koja za crno-bijele kreće u ponedjeljak, utakmicom protiv Mornara u Štark areni, Obradović je rekao:

"Očekivanja su uvijek ista, da damo sve od sebe, da imamo svi u svojim mislima ove naše predivne navijače, koji nam daju energiju i koji su prošle godine nosili tim. Da se ponovi sezona u kojoj smo imali nevjerovatan odnos nas i njih, to je dovelo da ekipa igra na najvišem mogućem nivou i da ekipa da maksimum. To je jedini cilj koji imamo ispred sebe, u oba takmičenja, prvo u ABA ligi, drugo u Evroligi. Imamo još pet dana do prve zvanične utakmice, probaćemo da iskoristimo i da otklonimo slabosti koje smo vidjeli u pripremnom periodu. Da radimo na tome i da što spremniji dočekamo početak sezone koja će donijeti nevjerovatan broj utakmica, u prvim mjesecima po 10, a u decembru i januaru po 11. U četiri mjeseca biće 42 utakmice i to će značiti da je potrebno da svi igrači budu spremni".

Partizan je ovog ljeta doveo četvoricu igrača - povratnika iz Bajerna, beka Ognjena Jaramaza, krilnog košarkaša Mateuša Ponjitku, poznatog Amerikanca Pi-Džej Doužera koji će uz Pantera imati važnu ulogu u bekovskoj rotaciji, kao i američkog centra srpskog porijekla Frenka Kaminskog, visokog devetog "pika" sa NBA drafta 2015. Sa druge strane, ekipu su još početkom prelaznog ljeta napustili centar Matijas Lesor i krilo Janis Papapetru (obojica u Panatinaikosu), plejmejker Jam Madar (Fenerbahče) i Dante Egzum (Dalas Maveriks).