Kevin Panter jasan: "Hoćemo titulu u Evroligi!"

Kevin Panter predvodiće Partizan kao kapiten i naredne sezone. Produžio je ugovor sa klubom, dao putokaz drugima i zajedno sa novim timom pokušaće da obraduje navijače. Pripremni period je odrađen, Željko Obradović uigravao je tim za ono što ih čeka.

Poslije svih obaveza na Evroliginom danu za medije Panter je razgovarao sa srpskim novinarima u "Areni". "Dobro je za sada, polako se uklapamo, uskoro će da krenu i zvanični mečevi, jedva čekamo da krene. Polako ulazimo u formu, stvaramo timsku hemiju", počeo je Panter.

Tokom priprema bilo je nekih poraza i to u mečevima u kojima su crno-bijeli imali veliku prednost. "Nisam zabrinut, to su samo pripreme", odmah je Kevin stavio tačku na bilo kakvu brigu.

Ima samo riječi hvale na račun novih igrača.

"Dobro je sa novim saigračima, trudim se da im pomognem da se uklope u sistem trenera Obradovića, da vidimo šta oni vole, probali smo mnogo, mnogo različitih postava. Da osjetimo jedni druge, da vidimo stvari, znamo na čemu moramo da radimo i da gradimo tim."

Kada su ambicije u pitanju, ne krije ništa - hoće titulu u Evroligi. "To je naš cilj, imamo najviše moguće ambicije, da uđemo u plej-of, pa fajnal-for i da osvojimo Evroligu. Za to radite, trenirate, da biste došli do F4 i osvojili Evroligu."

Navijači će ponovo biti velika podrška, prodato je preko 12.000 sezonskih ulaznica.

"Nema pritiska zbog toga, tako je bilo i prošle godine, očekivali smo nešto slično i ove. Oni će uraditi svoj dio posla, mi moramo da uradimo svoj."

Uslijedilo je pitanje koje je glasilo - da li misli da je njegov produžetak ugovora postavio trend za ostale?

"Šta ti misliš? I ja mislim da jeste. Prije nego što sam ja potpisao niko drugi nije potpisao, poslije toga je stvoren prateći efekat i potpisali su Ledej, Aleksa, Naneli. U tom periodu sam rekao sebi da ne znam ko će se vratiti, uradio sam to za sebe, ne za druge, samo za sebe. Htio sam da se vratim. Kapiten sam, lider i trebalo je da budem ja prva osoba koja je potpisala, ostali su pratili i srećan sam zbog toga."

Istakao je da ga novi saigrači nisu iznenadili.

"Ne, ne, igrao sam protiv Doužera na koledžu, Kaminskog sam gledao još na Viskonsinu, znam šta mogu, nisu me iznenadili. Očekivao sam da su dobri igrači. Razgovarao sam sa svima njima, ne odjednom, pričao sam im o derbiju, očekivanjima. Znam da ste svi vidjeli da je Pi Džej u crvenom došao u Beograd, neće to sigurno ponoviti. Tu sam da pričamo, da pomognem sa svim detaljima, šta god treba."

Jedno od pitanja bilo je u vezi Mundobasketa gdje je Srbija osvojila srebro.

"Gledao sam Svjetsko prvenstvo, vidjeli smo i Aleksu, našu rok zvijezdu. Igrala je Srbija dobro, trebalo je da osvoji titulu, srećan sam zbog njih, znam mnogo igrača iz tima. Tu je naša rok zvijezda. Aleksa je i dalje Aleksa, znate ga dobro, lud je, tu je, dobar je."

Na društvenim mrežama pojavile su se objave na kojima se vidi da su neki navijači Partizana u Njujorku posjetili teren na kom je Kevin počeo karijeru.

"To je bilo baš ludo, taj park je opasan, nije baš bezbjedan. Bilo je kul. Lijepo je kada si kod kuće i kada ljudi dođu u taj park u kom sam odrastao, bilo je baš kul", zaključio je Panter.