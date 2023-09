Igokea dočekuje Zvezdu, Jovanović poručuje: Imamo i mi svoje adute i ambicije!

"O individualnom i timskom kvalitetu Zvezde ne treba trošiti riječi", rekao je trener Igokee pred duel sa crveno-bijelima.

Košarkaši Igokee u subotu će otvoriti sezonu duelom protiv Crvene zvezde koji će biti odigran od 20 časova u dvorani u Laktašima.

Trener Igokee Vladimir Jovanović pred ovaj meč istakao je da je Zvezda izuzetno kvalitetan tim, ne samo za regionalnu ligu, već i evropskim okvirima, ali da i njegova ekipa ima svoje ambicije.

"Počinje ABA liga, uželjeli smo se zvanične košarke. U prvom kolu jedan od najtežih mogućih protivnika, Crvena zvezda, koja nije pravljena na za vrh ABA lige, nego da ostvari svoje velike ambicije i u najkvalitetnijem evropskom takmičenju kao što je Evroliga. O njihovom indivudualnom i timskom kvalitetu ne treba trošiti riječi, ali mi imamo svoje neke adute, svoje ambicije, vjerujemo u naš tim i ovo što smo radili. Kao i na svakoj narednoj utakmici, tako i u ovoj pokušaćemo da damo sve od sebe i da pokušamo da pobijedimo", rekao je Jovanović i osvrnuo se na svoju ekipu.

"Ovo je grupa momaka selektirana da imaju i kvalitet i karakter neophodan da se ostvaruju sportski rezultati. Ekipa je spoj mladosti i iskustva, ima puno igrača koji treba da pokažu svoj neosporni talenat ali idemo korak po korak".

Tokom pripremnog perioda imao je Jovanović problema sa povredama svojih igrača, ali je to sada iza "igosa".

"Imali smo pehova tokom priprema sa povredama koje nisu bile ozbiljne,pa da to bude zabrinjavajuće, ali bilo je zabrinjavajuće jer su nam falili u tom periodu pa nismo mogli da se uigravamo. Tek poslije Superkupa smo na okupu. Moglo je to sigurno da bude bolje, alii druge ekipe imaju problema, to je sastavni dio sporta".

Na pitanje da prokomentariše dešavanja u Ciboni i stečaj nekadašnjeg dvostrukog prvaka Evrope, koju je vodio tokom 2022. godine Jovanović je rekao: "Nisam pratio mnogo, pročitam u novinama šta se dešava, žao mi je što je takav velikan u ovakvim problemima i želim im da se što prije izvuku iz te situacije".

Jovanović ističe da je ABA liga kvalitetnija nego prošle sezone.

"Sigurno ne treba posebna mudrost da znamo da su Crvena zvezda i Partizan najveći favorit za titulu ABA lige. Ali mislim da je liga kvalitetnija, da su se određeni timovi fino pojačali, da su bolji nego prošle godine i trebalo bi da bude zanimljiva liga".

I Igokea je tokom ljeta dovela nekoliko pojačanja i tako proširila svoj roster, što je izuzetno važno, s obzirom da će voditi borbu na nekoliko frontova.

"Imamo veću širinu, u planiranju tima jedna od zadataka je bio da se ne oslanjamo na petorku već d aimamo praktično dve podjednake petorke. Očekuje nas takmičenje u Evropi, jača ABA liga, potom i domaće prvenstvo, biće puno utakmica, putovanja izazova. Kao što ste vidjeli u pripremnom periodu, zamisliti da nismo imali širinu, a falilo nam je pet igrača, praktično ne bi ni imali trenažni proces. Ostalo je nam je da još sve posložimo, idemo u izazove hrabro i vidjećemo dokle ćemo stići", rekao je trener Igokee.

Igokea je prošlu sezonu završila na devetom mjestu, a na pitanje čime bi bio zadovoljan ove sezone, Jovanović je odgovorio:

"Sigurno bih bio zadovoljan da budemo prvi. Drugi je isto kao deveti", rekao je Jovanović, pa nastavio: Šalim se, težićemo da budemo što bolji. Generalni cilj ej da budemo bolji nego prošle sezone, ali idemo korak po korak, idemo da ostvarimo što više pobjeda, a zadovoljstvo je uvijek kada se pobijedi“, zaključio je on.