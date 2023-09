Vlade Đurović: Nikola Topić je trebalo da ostane u Zvezdi

Poznati srpski trener Vlade Đurović nije zadovoljan što je mladi plejmejker Nikola Topić otišao na pozajmicu u Megu pošto smatra da bi bolje za njega bilo da je u Crvenoj zvezdi.

Mladi srpski košarkaš Nikola Topić odveo je Srbiju do zlata na Evropskom prvenstvu za juniore kao kapiten, da bi nakon MVP priznanja bio pozvan i u seniorsku reprezentaciju. Na kraju, Topić nije bio među 12 igrača koji su otišli u Manilu, dok je i Zvezda odlučila da je najbolje za njegov razvoj da narednu sezonu provede na pozajmici u Megi gdje će imati daleko više prilike da igra nego u konkurenciji Miloša Teodosića, Jaga Mateusa dos Santosa i Šabaza Nejpira. I to smo već vidjeli na ABA Superkupu!

Ipak, iskusni trener Vlade Đurović smatra da je za njega ipak bilo bolje da ostane u Crvenoj zvezde gdje bi kroz treninge mogao da se dodatno usavrši. U intervjuu za TV Arena Sport, Đurović je ocijenio da uprkos tome što je i Marko Barać sjajan trener i da su treninzi u Megi na visokom nivou, potpuno je druga stvar za igrača kada ima jaču konkurenciju.

"Sve vrijeme sam razmišljao šta da kažem pošto smo ovog ljeta imali juniorsko prvenstvo gdje smo osvojili prvo mjesto i iskoristili domaćinstvo u Nišu, ali ne znam kako će da se razvijaju dalje naši talenti...", kazao je upozoravajućim glasom Đurović koji je potom počeo da analizira gdje će igrati naredne sezone mladi košarkaši koji su kod trenera Nenada Stefanovića igrali sjajno i donijeli su Srbiji zlato u Nišu.

"Topić je član Mege i igraće za njih i to nije loše, on je na pozajmici iz Zvezde, ali moje lično mišljenje je da je trebalo da ostane u Zvezdi. On u Evropi ne može da igra, nema iskustva, ali u ABA ligi je mogao da igra svaku utakmicu jer Zvezda nema problema da dobije bilo koju utakmicu sem sa Partizanom. Ono što je osnovno za njega je trening u Zvezdi, gdje su jači i brži protivnici, pa je trebalo da se bori protiv Jaga od koga je viši. Brže bi sazrijevao na taj način", kazao je Đurović i potom podigao glas podsjećajući na druge igrače.

"Tako da takav mladi igrač mora da se gurne brzo kao što su gurnuli Dražena, Komazeca, Delibašića, Bodirogu, Đorđevića... Bodiroga je kao stranac sa 18 godina bio starter u Stefanelu!", naglasio je Đurović i osvrnuo se na ostale igrače iz zlatne generacije srpskih "orlića".

"Nikolić će biti u Borcu, Ćurčić je otišao u koledž u Americi, Mišić iz Zvezde je došao u FMP i to je izvanredno za njega, Mušicki će igrati u OKK Beogradu gdje ne bi mogao da igra pored Topića.... To je ono što mi u Savezu treba da vidimo zašto ekipa koja je bila prva u Evropi ne daje nijednog igrač za A reprezentaciju. Šta je sa ostalih šest igrača u ekipi? Vodimo li računa o njima, gdje će oni igrati? Jedino se ne sekiram za te igrače koji su u Megi poput Filipa Jovića, vodi se računa o njihovom talentu", zaključio je trener.

Podsjetimo, Nikola Topić je inače sin legendarnog košarkaša Crvene zvezde Milenka Topića.

