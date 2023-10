NBA bomba - odrekli se "Gospodara vremena" zbog titule! Doveli šampiona da napadnu Nikolu Jokića

Veliki transfer odjeknuo Amerikom.

Izvor: Profimedia

Iskusni plejmejker Džru Holidej (33 godine, 196 centimetara) i prešao je u Boston Seltikse. Član šampionskog tima Milvoki Baksa napustio je Viskonsin i Janisa Adetokumba nakon dolaska Demijana Lilarda, što se moglo i pretpostaviti. Seltiksi su iskoristili to što je Ol-star plejmejker postao višak i odmah su ga dodali svom već dovoljno jakom timu da se sada smatra jednim od favorita za osvajanje titule.

Holidej je samo formalno bio član Portlanda nekoliko dana, ali se među Blejzersima neće pojavljivati, već će otputovati na istok zemlje. Zauzvrat, Boston će u Portland poslati bivšeg šestog igrača NBA lige, plejmejkera Malkoma Brogdona i centra Roberta Vilijamsa, poznatog i po nadimku "Gospodar vremena".

Eksplozivni i skočni košarkaš tako je nazvan još kao ruki, 2018. godnie, kada se uspavao i propustio svoj prvi razgovor sa medijima, a potom i let za Boston. "Prihvatio sam taj nadimak, nemam problem sa tim, moraš da znaš da se našališ na račun svojih grešaka. Jednom sam izvukao lekciju iz toga i nastavio dalje, pa možemo da se šalimo. A ako to ne možeš, onda ti neće biti bolje", rekao je Viljiams. On je u međuvremenu postao važan igrač Setliksa, od sezone 2021/22 igrao je u startnoj postavi i prosječno postizao 10 poena uz 9,6 skokova, pa je bio razmatran i za nagradu igrača koji je najviše napredovao.

On će sada u Portland, a zauzvrat će Holidej, zvučno pojačanje Seltiksa. On je počeo da igra u NBA ligi u dresu Filadelfije 2009, koja ga je odabrala kao 17. "pika" na draftu, a potom je čak sedam godina proveo u Nju Orleansu, sve do 2020, kada je potpisao za Milvoki. Poslije tri velike godine u Baksima, ponovo je promijenio ekipu i u Bostonu će sa pravom očekivati velike stvari i od njega i od ekipe.

Izvor: Profimedia

Seltikse će i u sljedećoj sezoni predvoditi sjajni Džejson Tejtum, dok je Džejlen Braun potpisao najveći ugovor u istoriji, a tu je i neuništivi veteran Al Horford (37), koji će ponovo biti velika snaga ekipe na visokim pozicijama, kao i letonski novajlija Kristaps Porzingis...