FMP doveo veliko pojačanje: Francuski bek na kaljenju u "panterima"

Veliko pojačanje za FMP pred sam početak sezone, stigao je talentovani Francuz Igo Beson!

Izvor: Profimedia

Veliko pojačanje na startu ABA lige! FMP se pojačao i u svoje redove je doveo 22-godišnjeg talentovanog francuskog beka Iga Besona koji je potpisao dvogodišnju saradnju sa "panterima". Beson će na raspolaganju treneru Nenadu Stefanoviću biti već za uvodni meč ABA lige sa Krkom u ponedjeljak.

Beson igra na pozicijama beka i pleja, a nakon početka karijere u Elan Šalonu otišao je na Novi Zeland gdje je proveo jednu sezone. Prošle godine je nastupio za Metropolitans zajedno sa Viktorom Vembanjamom, prvim pikom na prošlogodišnjem draftu.

Sam Beson je biran na draftu i to 2022. godine kada ga je Indijana uzela kao 58. pika, a onda je njegova prava preuzela ekipa Milvoki Baksa za koje je nastupao na Ljetnjoj ligi 2022. i 2023. godine. Prošle sezone je imao problema sa povredom kuka, ali je bez obzira na to na 25 mečeva u francuskoj ligi prosječno bilježio 9,2 poena, 2,2 skoka i 2,1 asistenciju po meču. Pred početak ove sezone bio je na probi u Baskoniji, ali je sada ju potrazi za minutima stigao do ABA lige iz Železnika.