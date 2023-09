Vlade Đurović pričao je o Partizanu, prvenstveno o igračma koji igraju u reketu, pojačanjima, ambicijama...

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Arena Sport/screenshot

ABA liga zvanično je počela. Borba za šampiona regionalnog takmičenja krenula je pobjedom Studentskog centra. Ponovo su glavni favoriti za titulu Partizan i Crvena zvezda koji su igrali u finalu prošle sezone. O timu Željka Obradovića i borbi za trofej pričao je iskusni srpski stručnjak Vlade Đurović.

Posebno je u redovima crno-bijelih istakao trojicu igrača. "Ja sam rekao za Koprivicu i prošle sezone da je NBA potencijal i to i dalje mislim. Prošlu sezonu je izgubio zbog mononukleoze i nadam se da će to da ga zaobiđe, on se meni mnogo dopada. Nije gladan lopte, radi prljav posao u odbrani, lupa blokade, ima sve što imaju NBA igrači iako će imati veliku konkurenciju. Isto je i sa Smailagićem koji je brži i ima najbolji vertikalni skok kod nas, da lupi blok i to sa njima dvojicom je da se bore za mjesto jer će Kaminski igrati više od njih", rekao je Đurović za "Arenu sport".

Očekuje da će stići još neko pojačanje vrlo brzo. "Mislim da će Partizan nekoga dovesti, ovako skromno do sada. Četvorica došla, četvorica otišla. Otišli su veoma važni igrači za Partizan i došla su četvorica. Lesor je bolji skakač i u odbrani od Kaminskog, ali je Amerikanac bolji u realizaciji. Papapetru može da prođe, ali Egzum i Madar, jedan je trebalo da ostane, ne znam kako će to nadoknaditi. Ostali su Avramović, Panter, Smailagić... Avramović mora ovo da pokaže i u Partizanu, nikada nije bio pod takvom presijom i mislim da se sada sredio i trebalo bi da odigra sjajnu sezonu."

Vidi opis Partizan ima košarkaša sa NBA potencijalom! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 14 / 14

Ne kriju ni crno-bijeli da imaju velike ciljeve, a to naglašava i Vlade. "Partizanove ambicije su da ode na fajnal-for, što se tiče ABA lige je finale sa Crvenom zvezdom i nema tu šta da se razmišlja. Dobro je što počinje sa Mornarom i biće to dobra generalna proba za Evroligu. Izgubili su neke utakmice koje nije trebalo da izgube."

Uvjeren je da će se "vječiti" boriti za pehar ponovo. "Objektivno, prvaka će odlučiti dvije ekipe. Tu ne postoji ni teoretska šansa da se neko drugi uključi. Što se tiče borbe za opstanak, tu će biti više ekipa."

Iz trke za gornji dio tabele izbacio je Cedevita Olimpiju. "Zvezda, Partizan, FMP, Mega, Studentski derbi, Igokea, Budućnost će se boriti za prvih šest, Cedevita mi nije tu", zaključio je Đurović.