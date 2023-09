Kad ovo kažem mislim i na Crvenu zvezdu! Ostoja Mijailović: Ljudi, veliki je problem

Predsjednik Partizana upozorio na situaciju koja pravi probleme "vječitima".

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o klupskom poslovanju na klupskoj konferenciji za novinare i tom prilikom govorio o nizu tema - rekordnoj prodaji sezonskih karata i zaradi od toga, prikupljanju novca za isplatu prvog dijela poreskog duga i planu za saniranje kompletnog duga, ali i ne samo o tome.

Prije svega, on je govorio o planovima crno-bijelih i pod tom tačkom govorio i o finansijama.

"Planovi su nam isti, hoćemo da igramo Top 8, borićemo se za plasman na Fajnal-for i cilj nam je da osvojimo ABA ligu. Na Upravnom odboru smo postigli ciljeve i isti su kao prošle sezone. Jedno je veliki hendikep Partizana, a mislim i na komšijski klub, Crvenu zvezdu. Ljudi, veliki je problem ljudi napraviti budžet bez TV prava. Morate da shvatite da grčki klubovi od grčke lige i Evrolige imaju sedam, osam, devet miliona evra od TV prava. Partizan nema evrocent od TV prava, ni od Evrolige, ni od ABA lige. Mi se moramo boriti da Partizan od 2025. ako Bog da bude stalni član Evrolige i da tako stekne pravo da dobije kompenzaciju za TV prava. ABA liga takođe mora da radi na tome i vrijednost Partizana u ABA ligi i Evroligi je dosta velika, a zauzvrat za to nismo dobili ni evrocent".

Mijailović je objasnio i zašto je, prema njegovim informacijama, navedena 2025. godina bitna.

"Te godine po mojim saznanjima ističu stalne licence klubova koji su sada u vlasničkoj strukturi i prema mojim saznanjima Evroliga će tada da se proširi i da prima nove članove. Mislim da je Partizan stekao sve uslove, da se vratio poslije osam godina, napravio nenormalno dobru sezonu, sportski, organizaciono, uz budžet se takođe pokazao kao dobar partner Evroligi. Želim da nas 2025. posmatraju kao partnere, da zajedno sa drugim klubovima gradimo jako takmičenje koje će klubovima garantovani finansijsku stabilizaciju i održivost. Košarka je neprofitabilan sport. Ekvivalent u fudbalu je da bismo imali 100 miliona evra budžet. Mora da se napravi sistem da košarkaški klubovi koji nisu vezani za fudbalske imaju svoju održivost", dodao je Mijailović.

On je otkrio i da će budžet za sezonu 2023/24 biti istorijski veliki za crno-bijele.

"Naš budžet za sledeću sezonu je 25 odsto veći za stručni štab i prvi tim, ali kada to kažem morate da razumijete da isti igrači kojima su istekli ugovori dosta više vrijede nego prethodnih sezona. Momcima koji su otišli hoću da zahvalim što su bili dio Partizana, izabrali su dosta veće ugovore i to znači da je Partizan dobar izbor za igrače i da poslije dostižu dosta veću cijenu na tržištu, ali Panter, Ledej i Naneli su ostali i Partizan je našao način da ostanu i da im produžimo ugovore. Imaćemo dobar tim, imaćemo bolju atmosferu, ako to uopšte može da se kaže, i imaćemo veliku podršku navijača sa južne tribine, a važno je da podržavamo naš klub i da se ne bavimo drugim stvarima".

Mijailović je rekao da je država učestvovala u klupskom budžetu sa 30 odsto učešća u klupskom budžetu.

"Hvala svima koji su kupili kartu i prošle i ove sezone. Hvala svim sponzorima koji su u Upravnom odboru i van njega. Hvala državi što podržava projekat KK Partizan i mogu da kažem da je pomoć države nešto što nije nikad izostalo za sve ove godine od kad sam predsjednik kluba i pomoć države je u ovom trenutku nekih 30 odsto. Zaista hvala na iskrenoj podršci i mislim mi bez tih 30 odsto mi ne bismo imali taj kvalitet i pitanje je na kom bismo se nivou takmičili. Znam da većina naših navijača ne podržava kad priča o tome, ali čovjek mora da bude ispravan, korektan, da prizna istinu. Kao što mi priznamo da su navijači kupili karte, da je to klupski prihod, da menadžment kluba donese skoro dva miliona evra dovodeći male sponzore, raznoraznim aktivnostima, tako moramo da priznamo i da nam država pomaže u značajnom delu".

Predsjednik Partizana rekao je i koliko novca donose sponzori.

"Sponzorstva od članova Upravnog odbora su od 70.000 evra, pa do milion i po evra, a to je jako veliki novac. UO KK Partizan i veći sponzori nevezani za državu su 6-7 miliona evra ove sezone. Još se pregovara o nekim sponzoristva i dosta su velika. Ovo je najveći budžet u istoriji Partizana koji je klupska uprava uspjela da obezbijedi kroz klupske prihode i kroz pomoć države".