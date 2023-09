Ostoja Mijailović o dugu: Ovo treba svi da znaju, nema šta da krijemo

Predsjednik Partizana otkrio kako je Partizan platio 3,74 miliona evra duga za porez, koliki dio duga je preostao i kako će biti plaćen.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Partizana, Ostoja Mijailović otkrio je detalje finansijskog poslovanja kluba na konferenciji za novinare u Beogradu.

"Ovo je ono što želite da znate, a nemamo šta da krijemo, šalje se u Evroligu i u Košarkaški savez Srbije. Nama su prošle godine rashodi bili 14,5 miliona evra, a prihodi 14 miliona evra. 500.000 evra bio je deficit. Krajem prošle sezone imali smo važnu investiciju, kupili smo klupski autobus, koji nam znači budžetski i za klupski imidž i komfor navijača. Mislim da je to jako važna stvar. I kad pričamo o budžetima, pričamo o takmičarskoj sezoni, ne o budžetskoj", rekao je on.

Govorio je i o akciji prikupljanja novca za plaćanje poreskog duga. Nakon što je Partizan platio 3,74 miliona evra, taj dug sada iznosi 3,3 miliona i Mijailović je otkrio kako će biti plačen.

"Naša akcija 'Jedan Partizan imamo' je uspješno sprovedena. I evo kako je poreski dug od 3,74 miliona evra plaćen. Ostao sam dužan da javnost to zna. U okviru navedene akcije prikupljeno je 1,67 miliona evra. Članovi UO KK Partizan dali su 800.000 evra, nas osam, a 50 odsto su skupili svi ostali. Ovo treba svi da znaju, da je 22 hiljade ljudi učestvovalo u skupljanju 820.000 evra. Bila je prerizična akcija za naš klub, sprovedena je tako što je grupa navijača to inicirala i posebna je i pokazala je koliko je Partizan veliki", rekao je on.

Govorio je Mijailović i o tome da su zaposlenima u klubu isplaćeni doprinosi.

"Dijelom smo od prošle sezone, novac koji smo uštedjeli, a taj novac nam je prebacila država jer nije prebacivala tokom sezone, a imali smo i pomoć države u jednom dijelu, isplatili smo tako 3,72 miliona evra poreza i tako smo svi zaposlenima u klubu, bivšima i sadašnjima, platili poreze na zarade zaposlenim i da ljudi u klubu koji su stekli uslove da odu u penziju konačno to mogu, da mogu da imaju zdravstvene knjižice".

O preostalom dugu za porez rekao je:

"Ukupno mora da se 3,3 miliona evra poreskog duga iz proteklih godina. Krenuli smo da radimo na kreditu kod poslovne banke, gdje će 10 članova UO solidarno jemčiti za kredit na pet ili šest godina. Uzećemo kredit i vraćaćemo taj kredit narednih pet-šest godina. Takođe, moram da kažem da smo juče platili prve plate u novoj sezoni, plaćene su bruto i tako će biti i sljedeće sezone. Hvala poreskim organima, državi koja nas je čekala da platimo dug, ljudima koji su skupljali novac, članovima UO i ljudima koji su pomogli da se veliki problem poslije toliko godina razriješi i stavi ad acta".

Mijailović je u sklopu iste konferencije za novinare rekao da je klub oborio rekord u prodaji sezonskih ulaznica.