Vlade Đurović analizirao Zvezdu: Pa i Čelsi je doveo dobre igrače...

Srpski trener Vlade Đurović smatra da je Crvena zvezda dovela dobra pojačanja, ali da je pravi posao uklopiti ih u sistem.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda/Arena Sport/Screenshot

Iskusni košarkaški trener Vlade Đurović komentarisao je za "TV Arena Sport" uoči početka nove sezone u ABA ligi i poručio je da nema teoretske šanse da neko drugi igra finale pored Crvene zvezde Meridianbet i Partizana. Đurović je ocijenio da su ambicije Partizana i da ode na fajnal-for Evrolige, dok je Zvezdi zamjerio što je pustila Nikolu Topića na pozajmicu u Megu, ali je takođe pohvalio prelazni rok u kome su došli vrlo kvalitetni igrači.

"Otišlo je čak 11 igrača, a došlo je 10... Mada ima tu i povratnika poput Davidovca, dok je došao i iskusni Teodosić. Od tih 11 što su otišli, nisu baš svi toliko značajni za Zvezdu, ali Kampaco, Petrušev, Vildoza i Dobrić su bili ključni igrači. Kako će ih zamijeniti novajlije...", počeo je Vlade Đurović analizu i potom poručio da je bitno samo da ih trener Ivanović uklopi u svoj sistem.

"Crvena zvezda je dovela dobre igrače, ali doveli su ih i Čelsi i Pari Sen Žermen, pa tamo nema rezultata. Na Dušku je da uklopi igrače. To susve izvanredni igrači i tu se ne postavlja nikakvo pitanje. Samo je bitno uklopiti ih i da se izvuče maksimum od svih jer će biti borba za svaki minut igre. Zvezda ima tim da uđe u najboljih osam u Evroligi i ima tim da uđe u finale ABA lige sa Partizanom. Novost je da neće igrati u Pioniru gdje je to mnogo jači domaći teren za njih. Nije prvi put da uđu u Arenu, ali tamo su igrači Partizana već naučili da igraju. Vidjećemo kako će to izgledati, ali nas očekuje zanimljiva sezona što se tiče vječitih", naglasio je Đurović gostujući na "Areni".

Podsjetimo, ove sezone su u Crvenu zvezdu stigli Nemanja Bjelica, Jago dos Santos, Šabaz Nejpir, Rokas Gedraitis, Džoel Bolomboj, Majk Tobi, Adam Hanga, Marko Simonović, Dejan Davidovac i Miloš Teodosić, a upravo je Đurović bivšeg reprezentativca Srbije apostrofirao u novoj ulozi.

"Teodosić je obilježio dekadu u našoj košarci, bio je najbolji kao što su prije toga Slavnić ili Đorđević na mjestu plejmejkera. Nadam se da će Topić, koji je malo visok za to mjesto, uspjeti da naslijedi Teodosića jer nismo dugo napravili igrača koji je takva klasa. Teo je sa 36 godina veoma pametan i već je Duško pričao sa njim o tome, da igra možda petnaestak minuta po meču, ili malo više, a ne očekuje 30 minuta kao nekada...", kazao je Đurović i istakao da od Teodosića očekuje da bude pravi kreator i da utiče na druge igrače i da im daje samopouzdanje.