Razlika nije samo u kvalitetu! Pjaniđani otvorio dušu poslije debakla u Areni

Simone Pjaniđani dao je svoje viđenje utakmice protiv Crvene zvezde i ubjedljivog poraza Cedevita Olimpije.

Izvor: Printscreen/YouTube/KK Crvena zvezda

Cedevita Olimpija doživjela je ubjedljiv poraz u Beogradu od Crvene zvezde Meridianbet (94:51). Ni u jednom trenutku meča nije izgledalo kao da tim iz Ljubljane može da priprijeti srpskoj ekipi. Sve je bilo riješeno već početkom druge dionice, poslije toga prednost je samo rasla.

Trener gostujućeg tima Simone Pjaniđani pojavio se na konferenciji za medije i dao je dugu i iscrpnu analizu viđenog. Nije bilo potrebe za dodatnim pitanjima.

"Malo riječi imam da kažem. Znali smo, ali su svi mogli da vide razliku u dva tima, ne samo u kvalitetu, već u energiji, momentu u kom su oni tim, mi nismo. Znamo i zašto je to tako. Neki su malo trenirali, neki su novi, neki još nisu za nivo Evrope, mladi su. Nemamo identitet, formu, probali smo da igramo, da se borimo. Čim smo počeli da promašujemo, izgubili smo i samopouzdanje da bismo ostali u igri, onda su svi pali", počeo je Pjaniđani.

Uvjeren je da će sve doći na svoje.

"Kada ne igrate kao tim i sa svim igračima koji žele da se dokažu, kod njih je to bio slučaj, svi su htjeli da se pokažu, ko god je ušao. Normalno je da su željeli da uvećaju prednost i to je to. Mi znamo da smo na početku nove sezone, imamo mnogo problema sa rosterom, sa svim. Moramo da prevaziđemo ovaj momenat, da se osjetimo loše kao što je sada bio slučaj. Sada moramo da pokažemo reakciju i da postanemo tim malo brže. Ne smijemo da izgubimo samopouzdanje, nalazimo se u procesu, učimo, prilagođavamo se, za nas ovo može da bude dobar početak svega toga, tek je drugo kolo. Ako se to ne dogodi, imaćemo mnogo problema," zaključio je Pjaniđani.