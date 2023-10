Oglasio se "srpski Izraelac" iz NBA: Lično poznajem neke od žrtava!

Deni Avdija se oglasio na Instagramu povodom ratnih dešavanja u Izraelu.

Od subote traju napadi Hamasa na Izrael i broj žrtava, na obje strane, raste iz sata u sat. Zbog toga mnoge javne ličnosti apeluju na mirno razriješenje sukoba, tako da se sada javio i košarkaški reprezentativac Izraela Deni Avdija, koji je na sigurnom u SAD gdje se priprema za svoju četvrtu NBA sezonu u dresu Vašingtona.

Košarkaš inače srpskih korijena, sin nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde Zufera Avdije, oglasio se na Instagramu i poslao srceparajuću poruku za koju se nada da će naći put do onih koji i treba da je čuju. Uz izražavanje saučešća porodicama svih žrtava, Avdija je kazao i da poznaje neke od ubijenih u sukobima na ovom ratnom području odakle su već mnogi strani sportisti otišli sa svojim porodicama.

"Dok ovdje igram košarku, misli mi se konstantno vraćaju na Izrael. Prethodne subote, teroristi Hamasa i Islamskog Džihada su na 21 mjestu u Gazi izvršili napade. Nemilosrdno su ubijali i klali nevinu djecu, žene i starije ljude - neke kod kuće, neke na žurki dok su slavili na odmoru. Proganjaju me slike žena, djece i starijih koje odvode u Gazu, gdje mnogi od njih završavaju tragično, što ostaje urezano u mom sjećanju. To što lično poznajem neke od žrtava još više doprinosi mojoj boli", napisao je Avdija na svom Instagramu gdje ga prati više od 200 hiljada ljudi i dodao:

"Radim sve što je do mene da ozbiljnost situacije prenesem i na moje saigrače u Vašingtonu, kolegama iz NBA i uopšte zajednici iz Vašingtona. Najvažnija je odbrana Izraela. Teško je osloboditi se tih fotografija iz Gaze, gdje su ljudi izgubili život, proganjaju me. Posvećen sam tome da upalimo svjetlo u ovom mračnom poglavlju. Izražavam saučešće porodicama onih čiji su najmiliji ubijeni ili kidnapovani. Molim se za sve!".

Podsjetimo, Avdija je po dolasku u NBA ligu, gde je draftovan kao deveti pik od strane Vizardsa, pozirao sa srpskom i izraelskom zastavom, a njegov otac je već izjavio da žali što ne igra za srpsku reprezentaciju.

"Da sam se ja pitao, preporučio bih mu da igra za NAŠU reprezentaciju. Rekao sam mu: Imaš ovo i imaš ono. Ovdje ti je Svjetsko prvenstvo, gdje uvijek možeš biti u kombinaciji, imaš Evropsko gdje uvek možeš biti u kombinaciji, Olimpijske igre, teško da ćeš ikada sa Izraelom igrati OI. Ali, Deni je rođen tamo, od malena je igrao sa svojim drugarima. On je rastao tamo, tu je i vojska koju bi trebalo da odsluži. Igranje za reprezentaciju mu je omogućilo da skrati vojni rok. Inače, morao bi da služi tri godine, pa ne bi mogao ni da se odazove reprezentaciji Srbije. Ali, on je u startu odlučio, imao je 17 godina kada je donio odluku. Ja sam lično bio za jedno, ali on za drugo", ispričao je Zufer u jednom ranijem intervjuu.

