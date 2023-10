Jokić doveo bivšeg trenera Igokee u KLS!

Nikola Jokić ne štedi kada je njegov košarkaški klub u pitanju, a sada je na početku nove sezone doveo provjerenog stručnjaka u Sombor.

Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić ulaže u svoju štalu i hipodrom u Somboru, ali i u košarku!

Osnovao je KK Džoker, a prošle sezone je sjajnim igrama taj tim uspio da se kvalifikuje za Košarkašku ligu Srbije. Sada na početku nove sezone promijenila je ekipa trenera i umjesto dosadašnjeg šefa struke Nebojše Vagića kormilo je preuzeo Željko Lukajić.

Proslavljeni stručnjak iz Goražda je karijeru počeo krajem osamdesetih u Bosni i Hercegovini gdje je vodio Famos iz Hrasnice i Igman sa Ilidže. Nakon što je godinu dana bio trener Željezničara preuzeo je Kikindu, a onda je u sezoni 93/94 predvodio Partizan.

Bio je trener i Igokee, a krajem 2015. godine na klupi "igosa" naslijedio ga je Dragan Bajić.

U Srbiji je radio u Borovici, Vojvodini, ali prije svega sedam godina u Hemofarmu iz Vršca sa kojim je 2005. godine osvojio ABA ligu. Vodio je i Lukoil iz Bugarske, MZT Skoplje, Juta Surgut iz Rusije i grčki PAOK, a sada se vraća u KLS.

"Trudiću se da se i svojim radom zahvalim na dobrodošlici, jer je to prevashodno želja i cilj svih, a i moja obaveza da probam da pomognem svojim iskustvom i znanjem jednoj lijepoj priči, koju su započeli ljudi iz košarke i koji hoće da naprave nešto i prezentuju ovaj divan grad, da ide pravim putem i uzlaznom putanjom. Prvi utisci su grad pun zelenila, ljepote i da postoje jako dobri uslovi za rad. Na nama je da u hodu radimo, gledamo šta je to dobro i da ga usavršavamo, šta je loše da ispravimo, da dodajemo još veći kvalitet. Ono što me raduje je i što me je opredijelilo da lagano donesem ovakvu odluku je način na koji je klub organizovan i kompletni uslovi. Uslovi koje ja posebno volim su djeca, selekcija, dovođenje i pravljenje igrača. Nadamo se da će biti još velikih asova, poput čovjeka koji je ovde rođen – Nikole Jokića. A drugi je veliki koji je ovdje rođen – tu je i Žućko, da ga ne zaboravimo. Prema tome, geni i korijeni postoje”, rekao je Željko Lukajić, po dolasku u somborski Džoker.