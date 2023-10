Makabi suspenduju iz Evrolige kao i Ruse!? Klubovi digli glas protiv "Ponosa Izraela", evo zašto!

Ozbiljne vijesti iz Evrolige gdje je neizvjesna sudbina Makabija u ovoj sezoni zbog rata u Izraelu.

Litvanski novinar Donatas Urbonas otkrio je da postoje velike brige povodom situacije sa Makabijem u ovogodišnjoj sezoni Evrolige, naravno zbog ratnog sukoba Izraela i Palestine. Zbog raketnih napada Hamasa na Tel Aviv, igrači Makabija su već napustili grad i preselili se na Kipar, dok je Evroliga takođe donijela važnu odluku da više niko (za sada) ne može da gostuje kod "Ponosa Izraela" i da "mijenjaju domaćinstva" sa sljedećim rivalima.

Ipak, to nije moguće u nedogled, pa Urbonas ističe da je stiuacija daleko ozbiljnija nego što je iko mislio u ovom trenutku, pošto navodno ima timova u Evroligi koji se zalažu da se Makabi suspenduje iz takmičenja zbog učešća u ratu, baš kao što je to bio slučaj sa Rusijom u proljeće 2022.

"Prošle nedjelje sam imao nekoliko razgovora oko Makabija koji su me zabrinuli. Nisam razumio da je situacija tako ozbiljna povodom njihovog učešća u Evroligi ove sezone. Znam za užasne stvari koje su se desile, da su otišli na Kipar, mislio sam da će pronaći neko neutralno mjesto, tamo će igrati i trenirati i vratiti se u jednom trenutku u Tel Aviv, ali od nekih važnih ljudi sam čuo da postoje brige povodom njhove budućnosti. Ima mišljenja da bi Makabi mogao da bude suspendovan iz Evrolige, kao što je i CSKA Moskva. Oni učestvuju u ratu i to je upozorenje za sve", kazao je Urbonas.

"Ne poredimo uticaj Rusije i Izraela u tim ratovima, ali pričamo o timu koji bi mogao da bude i meta kada putuje na gostovanja. Primijetio sam i na Tviteru da je bilo transparenata Oslobodite Palestinu na meču Panatinaikosa i Bajerna. Imaju puno neprijatelja. Čuo sam od nekih timova iz Evrolige da zbog sigurnosti je veliki pritisak na domaćina. Ako su oni na meti nekih navijača koji bi mogli da dođu u halu, to je pritisak i na domaćina jer ne znaju šta bi moglo da se desi. To je već dovelo do mnogih pitanja. Kako će ugostiti Makabi? Gdje će igrati Makabi? Čuo sam da su zvali i rekli da će za dvije-tri nedjelje sve biti u redu i da će igrati u gostima, ali sam isto čuo i da protivnici igrači neće da idu u Izrael", istakao je litvanski novinar i tako je pokrenuo veliku priču u evropskoj košarci.

Makabiju ove nedjelje slijede mečevi sa Valensijom i Panatinaikosom u gostima, a Urbonas poručuje da treba osluškivati dešavanja sljedećih dana: "Ima mnogo brige oko svega i to je jako ozbiljno. Ne bih spekulisao, ali vidjećemo kako će se sve razvijati, prvo rat, a onda i kako će Evroliga reagovati."