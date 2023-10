NBA superstar izmislio rođendan - prevario je cijeli svijet: Igrao košarku sa 50 godina, a to niko nije znao!

Nekadašnji legendarni centar u NBA ligi Manute Bol, prema priznanju njemu bliskih ljudi, nikada nije znao koliko tačno godina ima.

Izvor: Profimedia

Na današnji dan prije 61 godinu rođen je jedan od najpoznatijih afričkih košarkaša Manute Bol! Ili možda nije? Jedan od najboljih blokera u istoriji NBA, 229 centimetara visoki Bol, stigao je u Ameriku u prvoj polovini osamdesetih, gde ga je dočekao tadašnji trener Univerziteta Klivlend Kevin Meki, koji mu je rođendan izmislio!

"Izmislio sam mu rođendan jer niko nije imao pojma koliko je on star. Bol nije imao ideju koliko ima godina i niko o tome ništa nije znao", otkrio je Meki o Bolu.

Od 1985. do 1995. je igrao u NBA za Vašington, Golden Stejt, Filadelfiju i Majami, a završio je karijeru 1997. godine u Italiji. Dva puta je bio najbolji bloker lige, a trener Meki mu je namjerno izmislio rođendan!

"Imigraciona služba je mislila da je on sjajan, voljeli su ga. I navijali su za Klivlend, željeli su da zaštite sebe jer je Manute krenuo da dobija mnogo publiciteta. Njegova slika je izašla u novinama i u vijestima. Niko nije vidio nešto tako ranije. Svaka sportska vrata su ti otvorena sa 19, a zatvorena sa 35 godina. A on je vjerovatno imao 40 ili više od 50 godina kada je igrao u NBA!", otkrio je on.

Na kraju je Manute Bol preminuo u rodnom Sudanu 2010. godine, navodno sa 47 godina, ali prema navodima njegovog trenera vjerovatno je imao oko 60 godina. Njegov sin je sada u NBA, a 2019. je mladi Bol Bol draftovan od strane Denver Nagetsa. Igrao je tri godine sa Nikolom Jokićem, zatim je godinu dana proveo u Orlandu, da bi sada potpisao saradnju sa Finiksom.