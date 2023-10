Petrušev poludio na NBA zvijezdu - izbio haos! Udario na Srbina da bi se dokazao (VIDEO)

Benu Simonsu nije palo na pamet da Filip Petrušev u svom timu ima Patrika Beverlija koji će ga braniti.

Izvor: Profimedia/Tim Nwachukwu

Pripremne utakmice u NBA ligi su već uveliko u toku, a Srbija je prethodne noći imala dvojicu svojih predstavnika. Bogdan Bogdanović polako "dorađuje" formu za novu sezonu i postigao je 11 poena (4/10 iz igre), uz još pet upisanih skokova i tri asistencije, u porazu njegove Atlante protiv Indijane (116:112), dok se radovao Filip Petrušev.

Mladi srpski košarkaš dobija sve veću šansu u dresu Filadelfije, tako da je proveo više od 21 minuta u pobjedi svog tima nad Bruklinom (127:119). Prednost je u jednom trenutku bila i veća, čak su Siksersi "sklonili nogu sa gasa" u drugom poluvremenu, a Petrušev i te kako može da bude zadovoljan onim što je pokazao. Na kraju, kraj njegovog imena piše sedam poena (2/5 iz igre), pet skokova, tri aistencije i jedna blokada.

Ono što je zanimljivo je da je Petrušev imao i jedan sukob na utakmici - i to sa Benom Simonsom, nekadašnjim igračem Siksersa. Simons je napravio oštar faul nakon kog je Petrušev burnije reagovao, odmah je i Patrik Beverli došao da ga odbrani, a sve se na kraju završilo tehničkim greškama.

"Bio je to baš jak faul. Mislio sam da je to bilo nepotrebno jer nije mogao do lopte. Nije to bila prljava igra, ali je bilo totalno nepotrebno, pa sam mu to samo stavio do znanja i uzvratio je, vidjeli ste svi", objasnio je Petrušev.

Iako mnogi treneri ne vole da vide ovakve stvari, Nik Nurs je u svemu vidio i drugarstvo koje je potrebno na parketu.