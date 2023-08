Prvi problem za Srbiju na Mundobasketu! Petrušev nije mogao da trenira, oglasio se Pešić: Vidjeli smo snimak!

Selektor Pešić je objasnio da povreda Filipa Petruševa nije ozbiljnije prirode. /Od reportera MONDA sa Svjetskog prvenstva, NIkole Lalovića/

Izvor: Kurir/Dado Đilas/RTS/screenshot

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić kazao je da Filip Petrušev nije trenirao poslije povrede koju je zadobio na meču protiv Kine na početku Mundobasketa. U pitanju je lakša povreda zgloba koja ga je spriječila da zaigra u drugom poluvremenu utakmice, poslije čega mu je stavljena bandaža. A, kakvo je sada stanje?

"Malo mu je nateklo, nije trenirao, važno je da je snimak pokazao da je sve u redu, dobra je vijest. Ali, nismo htjeli da ga opterećujemo, radio je stvari koje može da radi, vidjećemo", kazao je selektor Svetislav Pešić u obraćanju medijima uoči današnjeg treninga kome nije prisustvovao novi košarkaš Filadelfije, što je i očekivano pošto mu je pijre svega potrebno da ne rizikuje da pogorša povredu.

Selektor je istakao da je "svaki meč važan" i da je sistem takmičenja sada potpuno drugačiji nego što je bio slučaj prije 21 godinu u Indijanapolisu, kada je vodio srpsku reprezentaciju do zlata, dodavši da pred svaku utakmicu - ma kako ona djelovala lako na papiru - priča sa igračima o značaju.

"Bio je drugi sistem, a ovdje nemaš pravo, gubiš i ispadaš iz daljeg programa, mnogo je važno da to znamo. Prema tome, to nam je i razlog da razgovaramo sa igračima o značaju utakmice. Jer mi smo, kao što sam rekao, na početku. Želimo da svaki meč iskoristimo, i za napredak timske igre i individualnog kod igrača. Da svaki meč donese kvalitet, ne samo rezultatski", kazao je Pešić pred meč sa Portorikom.

Kakva je situacija na treninzima? Pešić je veoma zadovoljan.

"Radimo. Sve je ok, slušaju koliko im odgovara, kao i vi što slušate. Ja pričam, vi čujete, ali ne čujete, tako i igrači. Dobro je. Oni su svjesni zašto su došli ovdje, žele da se pokažu. Vrlo je važno da njihova unutarnja komunikacija bude dobra, to je najvažnije. Vidite i sami, mnogi nikad nisu igrali zajedno. I to tražimo, ako ne možemo to na terenu sve da postignemo, onda je važno da oni međusobno komuniciraju. Da pokažu navike saigračima, kažu šta im odgovara i ne odgovara. Trening je i prije treninga i poslije. Čitav je dan posvećenost da budemo bolji", naglasio je Kari.

Šta je selektor do sada gledao na turniru? Istakao je da nije obratio pažnju na meč Italije i Dominikanske Republike, ali je gledao zavšrnicu meča Njemačke i Australije.

"Da li je to iznenađenje, po meni da. Međutim, Dominikana je pokazala da može da pravi neočekivana iznenađenja, sklonili su Argentinu sa SP, imaju NBA igrača koji daje poseban kvalitet. Tauns je kompletan igrač, kvalitet imaju u svakom smislu. A i vi treba da znate da su to sve igrači iz španske lige, njihova dva spoljna igrača, bekovi... Zajedno igraju dugo, poznaju. Italija? Italija ju je možda potcijenila, ne znam. Ovdje na SP, potcjenjivanje te obavezno kazni", kazao je Pešić i istakao šta je najveće iznenađenje za njega - debakl Finske.

"To je baš veliko iznenađenje, uz respekt prema Japanu, naravno. Mi znamo da je Finska prava reprezentacija, timska, igraju sjajnu košarku, u tranziciji. Nisam znao, baš mi je iznenađenje. Kažem, turnir je, svaki dan se igra. Evo, Petrušev se sinoć povrijedio. Tako da, ne znamo šta se dešava u ostalim ekipama. Nema se vremena za brzu regeneraciju, fokus mora da bude do kraja koliko je moguće. Mi smo to pokazali, naravno nisu to protivnici od kojih pada u nesvijest, ali ih respektujemo. Moramo prvo da imamo prema nama poštovanje, ako sam sebe ne poštuješ, niko te ne poštuje. Uvijek govorim igračima, to je moja filozofija, ostani skroman, a vjeruj u sebe. Taj koji ostane skroman poslije uspjeha, a ima samopouzdanje i nađe se balans, onda je to… Ta sudbina i ekipe zavisi od tebe, ne drugoga. Mi na tu temu puno razgovaramo. Ozbiljna smo ekipa. Za sada u tom pravcu ide dobro, očekujemo da ćemo se poboljšavati."