Srušio Srbiju u finalu Mundobasketa, sad dolazi u Evroligu!

Gordon Herbert bi u narednom periodu mogao da postane prvi trener Asvela!

Izvor: Profimedia/ IMAGO

Nakon poraza od Crvene zvezde i Partizana zadrmala se klupa Ti Džeja Parkera u Asvelu, a pošto je tim iz Vilerbana poražen i u trećem kolu sada je sve jasnije da će Toni Parker morati da pomjeri svog brata sa klupe ove ekipe.

Pominjala su se mnoga imena, a sada se priča o tome da bi u Evroligu mogao da stigne aktuelni svjetski šampion, selektor Njemačke Gordon Herbert. Ovaj finski-kanadski trener je karijeru počeo u Finskoj sredinom devedesetih, a kasnije je radio u raznim njemačkim klubovima. Francuska mu nije nepoznanica jer je od 2004 do 2006. vodio Pariz Rasing, a u karijeri je radio i kao asistent u NBA ligi u sastavu Toronta. U Evroligi nikada nije igrao, a od trofeja je osvojio FIBA kup Evrope, finski i francuski kup kao i prvenstvo Nemačke.

Mi ga poznajemo najviše sa Eurobasketa gdje je njegov tim bio treći kao i sa Mundobasketa gdje je Njemačka savladala Srbiju u finalu, mada su njegove čudne izjave pre i poslije meča naljutile našu javnost.

"Oni su pobijedili Kanadu? Ok, nemam pojma! Bio sam fokusiran na ovu, nisam gledao tu utakmicu. Kouč Pešić je sjajan trener, jedan od najvećih ikada, veliki prijatelj i to je sve što mogu da kažem o Srbiji", kazao je Herbert pred meč, a poslije finala nije htio da priča o duelu sa Srbijom i rekao je samo: "Znam selektora Pešića dugo, mogu da kažem i da mi je prijatelj, popijemo nekad dobro crveno vino. I mnogo poštujem šta je uradio."

Na pitanje srpskih novinara da ipak malo više prokomentariše meč, nije bio voljan da sarađuje. "Ubijate me... Kao što je Denis rekao, od prve četvrtine smo počeli da igramo odbranu, bili smo agresivni. I to je to", završio je Herbert nakon te utakmice.