"Znamo šta moramo da napravimo do kraja!" Marinović pred meč Borca u Čitluku: Da gledamo sebe i da pobjeđujemo!

Trener crveno-plavih pred duel sa Širokobriježanima.

Izvor: MONDO

Do kraja premijerligaške sezone preostalo je još pet kola, a isto toliko bodova prednosti ima prvoplasirani Borac nad Zrinjskim u borbi za titulu.

Da bi se okitili trećom titulom prvaka BiH u istoriji kluba, crveno-plavi od posljednjih 15 moraju da osvoje bar 11 bodova kako ne bi morali da osluškuju rezultate Mostaraca do kraja sezone.

Prva prilika za uzimanje bodova, u nedjelju od 13.00 časova na čitlučkim Barama, biće Široki Brijeg, sa kojim je tim Vinka Marinovića igrao već četiri puta ove sezone. Sva četiri puta je lider bh. prvenstva trijumfovao.

"Nalazimo se u periodu sezone kada je i raspored dosta zgusnut, tako da sigurno postoji određen napor. Takmičimo se, međutim, u dva takmičenja pa je to i očekivano. Što se tiče Širokog, ove polusezone smo u Kupu igrali dvije utakmice, u nepunih mjesec dana ovo je treći duel i znamo sve jedni o drugima. Znamo da imaju kvalitet, to su pokazali i kroz ove dvije utakmice u Kupu, tako da nas sigurno čeka jedna teška utakmica, kako ova, tako i sve ostale do kraja. Međutim, jasno je šta moramo da uradimo do kraja, znamo svoj cilj, tako da ćemo se u ovoj utakmici tako i postaviti", rekao je trener Borca na konferenciji za novinare.

Borac je veoma blizu cilja, ali je za crveno-plave u ovom trenutku najbitnije da zavise sami od sebe, što je naglasio i sam Marinović.

"Još je malo ostalo do kraja, ali idemo iz utakmice u utakmicu, imamo prednost koju imamo i poznato je šta moramo da napravimo do kraja. Moramo da gledamo sebe i svaku narednu utakmicu, odnosno da pobjeđujemo jer samo sa tim razmišljanjem možemo da dođemo do cilja koji smo sebi postavili."

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Banjalučki klub je prilično efikasan protiv Širokog Brijega u posljednje vrijeme. Na posljednja dva meča u Kupu postigao je ukupno pet golova, a na četiri od posljednjih pet mečeva bar dva puta je zatresao mrežu Širokobriježana.

"Nadam se da ćemo, što se nas tiče, nastaviti u tom ritmu. I sad je veoma potrebno da budemo skoncentrisani, pogotovo u završnici jer takve su utakmice. Važnost bodova je ogromna za sve ekipe, tako da je bitno da budemo dobri i kvalitetni, i to u svim elementima fudbalske igre."

Ekipa je, kako kaže, spremna za ovaj okršaj, a u tim se vraća Zoran Kvržić, koji će zauzeti mjesto pored desne aut-linije.

"Kvržić nije nastupio protiv Posušja zbog žutih kartona, a imao je i jednu lakšu povredu, ali danas je trenirao. Očekujemo da svi igrači budu spremni za utakmicu", zaključio je Marinović.

PREMIJER LIGA BiH – 29. kolo

Subota:

Sloga Meridian – Zvijezda 09 (13.30)

GOŠK – Željezničar (16.00)

Nedjelja:

Široki Brijeg – Borac (13.00)

Posušje – Zrinjski (17.00)

Sarajevo – Velež (20.45)

Ponedjeljak:

Tuzla siti – Igman (16.30)



Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)