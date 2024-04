Pred Tuzla sitijem "Dan D" - slijedi okršaj sa Igmanom! "Nema kalkulacija, nema opravdanja, nema ničega!"

Tim sa Tušnja u ponedjeljak odmjerava snage sa direktnim konkurentom za opstanak.

U jednoj od najvažnijih utakmica do kraja sezone, Tuzla siti će u ponedjeljak (16.30) ugostiti Igman.

Biće to duel direktnih konkurenata u borbi za opstanak – Tuzlaci su trenutno pretposljednji sa 27 bodova, jednim više od tima iz Konjica, prvog van zone ispadanja.

"Došli smo u situaciju da nam je utakmica protiv Igmana kvalifikaciona. Nismo se, iskren da budem, nadali da će to tako da bude. Imamo sada pet utakmica gdje bukvalno rješavamo svoju sudbinu. Prva od njih je u ponedjeljak protiv Igman, nema kalkulacija, nema opravdanja, nema ničega. Jednostavno moramo da izađemo na teren i damo ne maksimum nego ne znam kako bih to nazvao. Jedan jedini cilj je pobjeda. Srećom pa su svi igrači u rosteru, svi su spremni za utakmicu pa je to sa jedne strane neko olakšanje. Međutim vidjeli ste u ova posljednja dva kola da to nije izgledalo kako treba, iskren da budem. Mislili smo da će to bodovno biti bolje međutim eto nije i došli smo u situaciju u koju smo došli. Samo pobjeda nas ostavlja u nadi i želji da i sljedeće sezone igramo u Premijer ligi", istakao je u najavi ovog meča trener Tuzlaka Saša Krsmanović.

Važnosti utakmice i tereta koji ista nosi svjestan je i prvotimac Mirzad Mehanović.

"Mi već tri utakmice igramo za goli život. Nažalost dvije utakmice smo izgubili, nismo pružili dobre partije. Razočarani smo, kako ekipa, tako sigurno i naši navijači. Htio bih da se izvinim klubu i navijačima jer zaista nismo izgledali kao ekipa koja bi trebalo sljedeće godine da igra Premijer ligu. U ponedjeljak igra samo pobjeda, znači nije bitno na koji način. Moramo da odigramo pametno, taktički, donekle iskusno ovu utakmicu jer Igman isto ima iskusnu ekipu, da pobijedimo i da se makar malo odvojimo od Igmana do te utakmice sa Željezničarom a poslije ćemo vidjeti šta će biti dalje", istakao je Mehanović, koji je ove sezone u dresu Tuzla sitija postigao sedam golova i upisao deset asistencija.

PREMIJER LIGA BiH – 29. kolo

Subota:

Sloga Meridian – Zvijezda 09 (13.30)

GOŠK – Željezničar (16.00)

Nedjelja:

Široki Brijeg – Borac (13.00)

Posušje – Zrinjski (17.00)

Sarajevo – Velež (20.45)

Ponedjeljak:

Tuzla siti – Igman (16.30)







