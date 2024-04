Sarajevo poslije goleade i neuspjeha u Mostaru dočekuje Velež: "Uvijek kažem - najbolji lijek za poraz je pobjeda!"

Trener bordo tima najavio je okršaj sa "rođenima".

Poslije goleade u Mostaru, ali i poraza (4:3) u duelu sa Zrinjskim, ekipu Sarajeva očekuje novi okršaj sa mostarskim rivalima.

Bordo tim će u nedjelju (20.45) dočekati Velež, koji pred ovaj meč na trećem mjestu ima sedam bodova više od Sarajlija, koji drže posljednju poziciju koja vodi na evropsku scenu.

"Uvijek igračima kažem da je nakon poraza najbolji lijek pobjeda. Analizirali smo stvari koje nismo radili dobro, pogotovo u fazi odbrane. Mnogo je sitnica koje nam ne idu u prilog, ali vjerujem da će nam se nekad vratiti jer smo iz polušanse primili gol", rekao je pred meč sa Veležom trener Sarajeva Simon Rožman, dodavši da će biti promjena u igračkom kadru pred duel sa "rođenima":

"Duraković se povrijedio dan pred utakmicu sa Zrinjskim. U prvom poluvremenu smo izvadili Buljubašića zbog povrede, i on je upitan. Anđušić je dobio jako bolan udarac, pa je i on pod upitnikom. Aničić ima kartone, ali se vraća Radović. Imamo još dva dana do utakmice, želimo da budemo na maksimalnom nivou. Vjerujem da ekipa može da odgovori na intenzitet utakmice. Ostali su neki sitni detalji koje moramo da ispravimo da bismo bili bolji i da nas rezultat nagradi."

Sarajevski tim trenutno je na četvrtoj poziciji, ali prema riječima slovenačkog stratega, nije se odustalo ni od borbe za treću.

"Zastupamo sebe, klub i ekipu. Želimo da pobijedimo u svim utakmicama kraja. Motivacija u borbi za Evropu mora da bude prisutna, to nam je kratkoročni cilj. Svaka utakmica može da nas približi trećem mjestu, nismo se predali u toj borbi", zaključio je Rožman.

PREMIJER LIGA BiH – 29. kolo

Subota:

Sloga Meridian – Zvijezda 09 (13.30)

GOŠK – Željezničar (16.00)

Nedjelja:

Široki Brijeg – Borac (13.00)

Posušje – Zrinjski (17.00)

Sarajevo – Velež (20.45)

Ponedjeljak:

Tuzla siti – Igman (16.30)







