Važna pobjeda Borca! Džerod Vest nosio Banjalučane do ubjedljivog trijumfa nad Slobodom!

Košarkaši Borca savladali su Slobodu u derbiju petog kola Lige 6 prvenstva Bosne i Hercegovine i zadržali šanse da i naredne sezone nastupaju u Drugoj ABA ligi.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U važnoj utakmici za plasman u drugorazredno jadransko takmičenje, Borac je u subotu uveče u "Boriku" nadigrao tuzlansku Slobodu!

BORAC - SLOBODA 88:73 (22:23, 24:19, 23:14,19:17)

Nakon lošeg izdanja u Širokom Brijegu, izabranici Zorana Kašćelana su pokazali reakciju što je i tražio crnogorski trener u najavi meča.

Bolje su crveno-plavi ušli u utakmicu i poveli sa sedam razlike, ali su gosti iz Tuzle uspjeli da prvi period riješe u svoju korist minimalnim rezultatom (22:23).

Ponovo su banjalučki košarkaši do sredine drugog kvartala odigrali odlično i stekli "plus 11", a onda je uslijedila serija Slobode od 10:0, da bi do odmora u poluvremenu, Borac ipak uspio da ode sa prednošću (46:42).

Identična slika viđena je i do sredine treće četvrtini u kojoj su "borčevci" trojkama Srđana Gavrića, Vuka Boškovića i Džeroda Vesta otišli na 15 poena prednosti, ali su za razliku od prvog dijela, osjetnu razliku od 17 poena sačuvali pred odlučujućih 10 minuta.

Rutinski je banjalučki tim održavao prednost i u posljednjem periodu, a kad je Džerod Vest ubacio trojku na nešto manje od 2.5 minuta prije kraja, razriješio je sve dileme oko pobjednika.

Kod banjalučkog tima najefikasniji su bili Džerod Vest sa 26 poena (četiri trojke), sedam skokova i šest asistencija, Sani Čampara je dodao 13, a dvocifren učinak imao je još i kapiten Srđan Gavrić (10).

U taboru Tuzlaka, prvo ime utakmice u "Boriku" bio je Andrija Bojić sa 25 koševa, a dvocifren je bio i Ismet Sejfić sa 13 pogodaka.

Podsjetimo, Široki je osvajanjem prvog mjesta u regularnom dijelu sezone već rezervisao mjesto u drugom po jačini regionalnom takmičenju, dok će drugi predstavnik biti najbolje plasirani tim u konkurenciji Borca, Slobode i Bosne.

Banjalučani su trenutno na skoru od tri pobjede i dva poraza, koliko imaju i košarkaši Slobode, dok su sarajevski "studenti" na omjeru od po dva trijumfa i neuspjeha uz utakmicu manje.