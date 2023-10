U NBA ligi zaradio skoro 200 miliona, u Evropi krenuo od Zvezde! Kemba Voker: Sada brinem samo za jedno

Čuveni košarkaš, dugogodišnja zvijezda NBA lige, pamtiće evroligaški debi po nastupu u Beogradu

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Kemba Voker, četvorostruki NBA Ol-star igrač, pamtiće evropski debi u dresu Monaka zbog pobjede protiv Crvene zvezde Meridianbet u Štark areni, kao i zbog ambijenta koji su napravile Delije. Dok je i dalje daleko od nivoa na kojem ga ljubitelji košarke pamte iz NBA, igrač koji je za više od 11 godina u najjačoj ligi zaradio skoro 200 miliona dolara kaže da mu je trenutni cilj samo jedan - da pomogne saigračima.

"Bilo je nevjerovatno, nevjerovatno. sve što mi je bilo ko rekao, tako je bilo. Sjajno i veoma cijenim to što sam vidio to. Bilo je zabavno", rekao je on upitan za nastup u Areni. "Bilo je teško, mislim da smo otežali svima, posebno u četvrtoj četvrtini. Ti momci su zaista dobri i pogađaju šuteve u seriji", kazao je Voker, koji je sa Zvezdinim liderom Šabazom Nejpijerom igrao na koledžu Jukon.

Nakon što je na debiju ubacio samo dva poena za deset minuta u igri, uz dvije promašene trojke, tek oporavljeni Voker bio je upitan i šta mu je najteže za navikavanje na evropsku košarku.

"Još ne znam. Pretpostavljam da će biti potrebno vrijeme da pronađem ritam, da se vratim u takmičarski ritam, ali zabavljam se. Nedostajalo mi je da igram. Moj cilj je da se dovedem u stanje da malo više pomognem ekipi".

Koliko će mu još biti potrebno da se vrati bar blizu svog nivoa? Odgovor sigurno nije lak, ako se uzme u obzir da je u NBA ligi sezonama prosječno postizao više od 20 poena u dresu Šarlota.

"Nisam siguran još koliko. Nadam se da ću stići tamo. Samo da doprinesem. Samo o tome brinem - da pomognem ekipi. Ovo je sjajno iskustvo, igrati u ovakvom ambijentu je novo iskustvo. Podsjeća na koledž. Srećan sam što sam ovdje, što sam odabrao da budem dio ovog kluba", dodao je Voker, čiji tim je napustio Beograd sa skorom 1-2.

Voker je igrao u NBA ligi od 2011, kada je otišao u Šarlot Hornetse, tim Majkla Džordana, kao visoki deveti "pik" i opravdao je sva očekivanja, jer je u tom timu postao Ol-star, član treće najbolje petorke lige i jedan od najuzbudljivijih igrača u Americi.

U NBA plej-ofu obarao je rekord Šarlota sa 29 poena protiv Majamija, ali je u 2016. počeo njegov problem sa povredama. Najprije je morao na operaciju lateralnog meniskusa lijevog koljena, zbog čega je propustio nekoliko mjeseci, a onda je i 2017. ponovo morao na artroskopiju istog koljena. Poslije odlaska iz Šarlota, igrao je za Boston, Njujork i prošle sezone za Dalas.