Košarkaš Crvene zvezde Meridianbet Nemanja Nedović samokritičan poslije poraza.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nemanja Nedović nije se ustezao da kaže šta misli o porazu Zvezde od Monaka u Štark areni. Iako se činilo da je njegova trojka u 35. minutu za Zvezdinih "plus 4" najavila bar dramu u finišu, ispostavilo se da je to bio praktično posljednji pogodak iz igre crveno-bijelih, a da se za sve do kraja pitao tim emotivnog Saše Obradovića. Sljedeći je postigao Luka Mitrović, 11 sekundi prije kraja, kada je već bilo jasno da je Zvezda izgubila i ovu neizvjesnu završnicu.

"Presudila je zadnja četvrtina, gdje smo zaista nedopustivo igrali. Nismo dovoljno cijenili loptu, trud koji smo uložili da uopšte bude u egalu i neke ključne lopte gdje smo mogli da prelomimo utakmicu otišle su ne znam ni ja gdje. Više odgovornosti i treba više da cijenimo to što radimo i to je to. Ne bih vruće glave da analiziram i moguće je da je svako vidio utakmicu na svoj način. Falilo je sve. Prije svega, to što nismo dovoljno cijenili loptu. Dolazimo u dobru poziciju i kad je trebalo da se završi, bacali smo loptu u bunar...", rekao je Nedović novinarima ispred svlačionice.

Upitan za trenutak u kojoj je Štark arena "eksplodirala" posle njegove trojke, Nedović je rekao: "Umesto da u tom trenutku prelomimo... Dobro, pogodili su tešku trojku na isteku napada, ali već u sledećem napadu bila je ili izgubljena lopta ili neki bezveze šut. Što prije da se saberemo i da budemo svi na istoj talasnoj dužini, na istom nivou energije".

Vidi opis Nemanja Nedović o porazu Zvezde: "Nedopustivo, što prije da se saberemo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 16 / 16

Za dva dana je Zvezdin meč protiv Virtusa u Bolonji. "Kao na traci, oni su dobili Monako 30 razlike u Monaku, to govori o njihovoj snazi. Svako od nas treba individualno da analizira utakmicu i to će nam pomoći", dodao je jedan od lidera crveno-bijelih, nakon drugog evrligaškog poraza u nizu - i to opet poslije ispuštene prednosti u završnici.