Nemanja Nedović bio je veoma zadovoljan kako je Crvena zvezda slavila protiv Cedevita Olimpije.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Crvena zvezda Meridianbet je bez ikakvih problema došla do treće pobede u sezoni, druge u ABA ligi, pošto je u "Areni" slavila protiv Cedevita Olimpije 94:51. Ni u jednom trenutku nisu dozvolili da predstavnik Slovenije napravi problem crveno-bijelima, a može se reći da je najbolji pojedinac u redovima vicešampiona bio Nemanja Nedović sa 17 poena.

"Osim tog početka, kada smo pravili neke greške koje nisu uobičajene za nas, sve smo odradili kako treba i prišli smo utakmici najozbiljnije moguće. Nismo se obazirali na rezultat i mislim da smo odigrali dobru utakmicu", kazao je Nedović poslije meča i osmijehnuo se na pitanje da li se ikada desilo da trener Duško Ivanović ima tako malo zamjerki: "Možda je baš ovo ta utakmica, koncentracija je stvarno bila na vrhunskom nivou i nismo se više obazirali na rezultat, vježbali smo stvari koje su nam potrebne za naredne mečeve".

Vidi opis Nedović hvali veliko pojačanje Zvezde: "Kad ti doda, to je već pola koša!" (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 19 / 19

Nemanja Nedović prokomentarisao je i to da Crvena zvezda djeluje sve bolje, odnosno čini se da se 11 pojačanja sve bolje snalazi u sistemu Duška Ivanovića:

"To je prirodna stvar, što smo duže zajedno, što više treniramo, sve će biti lakše i novi igrači će lakše prihvatiti zamisli trenera. Mi koji smo tu već bili, nama je lakše. Biće mečeva da nećemo pogoditi svaki šut, ali ono što je do nas to treba da bude na vrhunskom nivou".

Iskusni košarkaš Crvene zvezde se osvrnuo i na to što se trojka Lazića iz ugla, na pas Nejpira, slavila i prije nego što je lopta prošla kroz koš:

"Neka to bude ta situacija kao znak da baš vjerujemo jedni drugima. Šabaz je majstor da pronađe otvorenog igrača, kada ti doda, uglavnom si samo i to je već 40-50% šansi da ubaciš. Uz to, Lazić je dobar 'spotap' šuter".

Nedović je takođe dodao da je ovo vrlo važna pobjeda za samopouzdanje čitavog tima, a sada žele da to pretvore i u pobjedu na jednom od najtežih gostovanja u Evroligi - protiv Žalgirisa u petak (19.00).

"Znamo svi kako smo se provodili prethodnih par godina u Kaunasu i mislim da je vrijeme da probijemo tu blokadu", naznačio je jedan od najvažnijih košarkaša Crvene zvezde koji se pohvalio i poklonom koji je dobio od navijača.