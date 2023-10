Embid je spreman za najveću trasfer bombu NBA lige!

Američki košarkaš mogao bi da postane nova prva zvijezda tima iz Medison Skver Gardena.

Izvor: Profimedia/Selcuk Acar/Anadolu Agency

Aktuelni osvajač MVP priznanja u regularnom dijelu NBA lige Džoel Embid spreman je za još jednu veliku promjenu u svom životu. Nakon što je konačno odabrao za koju će reprezentaciju igrati u budućnosti, najveći protivnik Nikole Jokića na centarskim pozicijama u najjačoj ligi na svijetu mogao bi uskoro i da promijeni ekipu za koju nastupa. Po pojedinim informacijama iz SAD - postoji klub u koji bi Embid želio da pređe kako bi započeo novo poglavlje u karijeri!

Po glasinama koje šire američki mediji, Džoel Embid je zainteresovan da u bliskoj budućnosti obuče dres Njujork Niksa! Na to razmišljanje jednog od najboljih igrača na svijetu utiče i situacija sa Džejmsom Hardenom koji trenutno ima nedefinisan status u ekipi i pitanje je da li će uopšte pomoći franšizi u sezoni koja nadolazi.

Kako prenosi novinar Foks sporta Kris Brusar, Embid "koketira" sa odlaskom u Njujork, koji vidi kao idealnu destinaciju za nastavak karijere. Ukoliko bi se to desilo, Džoel bi ostao u Istočnoj konferenciji, koju bi morao da osvoji prije nego što stigne do velikog NBA finala. Do sada u karijeri nije imao prevelikih uspjeha u doigravanju, što mu stručnjaci najviše zamjeraju u poređenju sa Jokićem koji je Denver odvukao do titule.

